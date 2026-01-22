Baobab attiva il volo charter Cuneo-Sharm

Il tour operator di casa Th, Baobab, annuncia il potenziamento della propria programmazione estiva con l’apertura di un nuovo collegamento charter diretto tra l’Aeroporto di Cuneo e Sharm el-Sheikh.

«Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa – spiega Alessandro Gandola, direttore Baobab – La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità Baobab».

Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, Baobab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’Aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere i costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”.

«Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network – aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport – L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità».

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggi attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia Top Seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia.