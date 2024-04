Barcellona, spinta luxury: l’hotel Principessa Sofia diventa Grand Hyatt

Ha aperto ufficialmente il Grand Hyatt Barcelona dopo una ristrutturazione necessaria per adattare l’ex hotel Principessa Sofia al marchio americano del lusso.

L’hotel, inaugurato nel 1975, rinominato InterContinental Princesa Sofia nel 1996 e Gran Hotel Princesa Sofia nel 2004, era stato rimodernato nel 2017 quando era già entrato nell’orbita Hyatt posizionandosi nella Unbound Collection.

Ora il salto nel più esclusivo brand Grand Hyatt per l’hotel, di proprietà di Blasson e Axa, che così diventa il secondo con questo marchio in Spagna, dopo La Manga Club a Murcia e il primo nel segmento urbano.

“Questa apertura segna una pietra miliare significativa, essendo il quinto hotel Grand Hyatt in Europa, e riflette anche l’accelerazione della crescita di Hyatt in Spagna. Con otto marchi distinti e un totale di 50 strutture nel Paese, Hyatt ha il quarto portafoglio più grande in Spagna per numero di camere”, ha dichiarato l’azienda.

Il Grand Hyatt Barcellona, situato nell’esclusiva zona di Alta Barcellona, a pochi minuti da tesori storici come il monastero di Pedralbes e da luoghi simbolo come il Camp Nou, sede dell’Fc Barcelona, è una destinazione ideale per esplorare la città. Con la sua alta proposta ristorativa e un centro benessere su misura, il Grand Hyatt Barcelona è un vero e proprio rifugio per chi è alla ricerca di una fuga unica, ma è adatto anche per conferenze e riunioni, in una delle città tra le prime venti destinazioni al mondo per meeting ed eventi. La struttura dispone di 465 camere, tra cui 49 suite e 22 sale riunioni.

L’hotel è stato inoltre sottoposto a importanti miglioramenti per promuovere la decarbonizzazione, eliminando gradualmente i combustibili fossili come principale fonte di energia, e ha ottenuto la certificazione Leed Gold per l’efficienza energetica.