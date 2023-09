Barceló Hotel Group apre il primo albergo in Slovenia

Viaggi spaziali, prove tecniche da Cape Canaveral a Marbella Verso l’infinito e oltre: anche i confini della terra possono iniziare a risultare stretti per chi ha voglia di fantasticare e provare esperienze uniche. Il turismo nello spazio affascina sempre... The post Viaggi spaziali, prove tecniche da Cape Canaveral a Marbella first appeared on ViaggiOff.

Le attrazioni italiane in corsa per i Remarkable Venue Awards 2023 Castel Sant’Angelo, Galleria Borghese, Casa Milan, Acquario di Cala Gonone, Ikono Roma, Palazzo Pisani, Vigna di Leonardo: c’è anche l’Italia in corsa per i Remarkable Venue Award, i riconoscimenti assegnati... The post Le attrazioni italiane in corsa per i Remarkable Venue Awards 2023 first appeared on ViaggiOff.

Bahamas, cinque isole per cinque tipi di viaggiatori Sedici destinazioni in una: così si può definire l’arcipelago delle Bahamas, dove tra natura ed atmosfere esotiche ognuno può trovare l’isola che fa per sè: romantici o adrenalinici, in coppia... The post Bahamas, cinque isole per cinque tipi di viaggiatori first appeared on ViaggiOff.