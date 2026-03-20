Barceló spinge sul lusso e si allea con Kempinski
Barceló Hotel Group cresce nell’offerta lusso e stringe una nuova alleanza con il Gruppo tedesco Kempinski, secondo quanto riportano diverse testate spagnole.
L’accordo prevede la fornitura di servizi operativi e commerciali a quella che è la più antica catena alberghiera di lusso d’Europa, che attualmente conta 73 hotel e residenze in una trentina di Paesi e più di 20 progetti in fase di sviluppo.
L’operazione rientra nell’impegno di Barceló per il segmento premium, dove già opera con il suo marchio Royal Hideaway e rafforza l’immagine e la strategia internazionale del Gruppo maiorchino.
L’amministratore delegato Emea di Barceló, Raúl González, sottolinea che questo accordo è «completamente allineato con gli obiettivi di crescita dell’azienda e rappresenta un passo importante nel suo consolidamento globale».
Con la collaborazione, sarà ottimizzata l’efficienza operativa degli hotel Kempinski nel mercato spagnolo attraverso l’integrazione delle capacità di distribuzione, marketing e gestione commerciale di Barceló. L’azienda fornirà la sua struttura globale e la sua presenza nei mercati chiave per ottimizzare la performance degli asset.
Attualmente la catena tedesca gestisce 14 strutture tra Spagna, Messico, Marocco, Indonesia e Repubblica Dominicana.
In Spagna la sua presenza è negli anni diminuita e l’alleanza con Barceló permette al Gruppo di appoggiarsi a un partner con capacità operativa globale per migliorare la gestione dei suoi hotel.