Battaglione spagnolo alla Borsa Mediterranea del Turismo

Arriba España, per un 2024 “pieno” di Italia. L’appuntamento a Bmt Napoli è al Padiglione 6 in uno stand di 72 mq (6010-6013, 6022-6025) dove l’Ente spagnolo per il Turismo a Roma, guidato dal direttore Gonzalo Ceballos, si presenta insieme a nove coespositori: Paradores, Regione di Murcia-Costa Calida, Comunidad di Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Benidorm e Valencia.

Il 2023 ha fatto registrare numeri record, sia nelle presenze che nei volumi di spesa dei turisti italiani in Spagna. «È stato un anno molto interessante che si concluderà con dati sul turismo molto positivi – sottolinea Ceballos – Secondo le ultime statistiche, il trend è di quasi 5 milioni di arrivi dall’Italia, ovvero il 21% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche la spesa media è aumentata del 5,6%, quindi il mercato italiano si conferma uno dei principali per la Spagna».

In questa edizione la Spagna si presenta insieme ad alcune delle principali destinazioni spagnole:

Tenerife, la natura, le stelle Michelin della sua originale gastronomia o i vini di natura vulcanica conosciuti in tutto il mondo ne fanno una destinazione turistica moderna e diversificata, impegnata nella sostenibilità e con un’infinità di angoli ed esperienze da vivere;

Lanzarote, la più orientale delle Isole Canarie sorprende per il magnetismo dei suoi paesaggi; un mondo di vulcani bagnato da acque cristalline, con spiagge di sabbia bianca e dorata, oasi di palme e temperature miti tutto l’anno. Fuerteventura e Gran Canaria sono le altre due isole delle Canarie presenti in fiera.

Paradores è la catena di alberghi pubblica spagnola. Al giorno d’oggi ne esistono quasi 100 distribuiti in quasi tutta la Spagna. In media hanno 65 camere, garantendo un trattamento personalizzato e di alta qualità. Più della metà si trova in monumenti ed edifici storici.

La regione di Madrid custodisce enclavi indimenticabili in cui scoprire la storia – dichiarati Patrimonio dell’umanità dall’Unesco – come Alcalá de Henares, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial e la città di Madrid. Inoltre, conserva borghi medievali, fortezze, monasteri e un’ampia varietà di paesaggi ed esperienze turistiche uniche.

Valencia da giugno potrà contare su un nuovo collegamento con il sud Italia, dall’aeroporto di Lamezia Terme. Quest’anno, infatti, la città ha ottenuto il riconoscimento di Capitale Verde Europea 2024 e nel corso dell’anno ospiterà centinaia di attività per promuovere la sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico. Per celebrare la nomina la Capitale del Turia ha ideato 4 itinerari verdi per scoprire le tradizioni e i luoghi iconici all’insegna del rispetto ambientale: il fiume verde, un centro storico da condividere, le dispense della città e, infine, l’essenziale.

Benidorm, con un clima favorevole tutto l’anno, è una città impegnata con la sostenibilità, con un modello urbano verticale che favorisce l’uso delle biciclette, riducendo l’inquinamento e risparmiando energia. Inoltre, la città ha un sistema molto efficiente per gestire l’uso dell’acqua.

In poco più di 11mila km quadrati e con una temperatura media annuale di 19 gradi, la Regione di Murcia ospita spiagge di acque turchese nel mare Minore e nel Mediterraneo che bagnano il suo litorale, spazi naturali protetti, nonché monumenti e città che testimoniano il suo passato romano, arabo e barocco. È una delle cinque città sante della religione cattolica e nel 2024 celebra il suo Anno Giubilare.

Inoltre, l’altro protagonista dell’anno è la commemorazione del centenario dello scultore basco Eduardo Chillida: per l’occasione l’Ente ha creato il microsite spain.info/it/chillida-100/.

La formazione dei professionisti del turismo italiano è un altro obiettivo attraverso diversi programmi di formazione gratuita, a cominciare dal corso Spain Specialist Program. Un formato molto dinamico, a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale, che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze. Prosegue poi Webinar WebinSpain, con grande successo di partecipazione tra gli agenti di viaggi.