B&B Hotels, nuova apertura in Sicilia con il Trapani Crystal

B&B Hotels torna in Sicilia a sbarca a Trapani. Con l’inaugurazione del B&B Hotels–Hotel Trapani Crystal la catena internazionale, che conta quasi 700 alberghi nel mondo, porta a 62 il numero di strutture in Italia.

In pieno centro città e a pochi passi dal porto, l’hotel coniuga un’ospitalità di alto livello e comfort con una posizione strategica per raggiungere in appena venti minuti di navigazione le Isole Egadi. 70 le camere, disponibili nella tipologia superior, deluxe, executive e suite, dal design elegante e moderno per viaggi business, leisure e bleisure. Il B&B Hotels–Hotel Trapani Crystal offre anche sale meeting, dotate di moderne attrezzature tecniche, spazi di coworking e un centro congressi composto da tre sale riunioni di diverse dimensioni, in grado di ospitare fino a 150 persone.

«Siamo orgogliosi di poter annunciare la nostra seconda struttura in Sicilia e terza apertura del 2023 – commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia – Il B&B Hotels–Hotel Trapani Crystal riconferma la serrata pipeline di sviluppo del Gruppo, volta a presidiare sempre più le destinazioni italiane con un focus sull’espansione anche nel sud Italia. Da un lato vogliamo creare un valore sempre maggiore sul territorio con nuovi posti di lavoro e maggiore indotto per tutti gli attori legati al mondo del turismo, dall’altro la volontà è quella di offrire un’ospitalità value for money ai nostri clienti, con servizi di elevata qualità».

“L’Hotel Crystal rappresenta un asset importante per il nostro Gruppo – commenta Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella – Siamo felici di aver raggiunto rapidamente l’intesa con B&B Hotels, che è già nostra partner a Pisa e a Padova. Tra le due realtà esiste un rapporto storico. Siamo certi che la struttura potrà assistere ad una fase di forte rilancio grazie al nuovo gestore».