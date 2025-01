B&b Hotels si espande in Piemonte: apertura a Settimo Torinese

B&b Hotels, con oltre 850 hotel nel mondo e 78 in Italia, inaugura il B&b Hotel Settimo Torinese. Situato in una posizione strategica a 20 minuti dal centro di Torino, la struttura è la settima in Piemonte ed è ideale per i viaggi di lavoro, essendo a breve distanza dall’aeroporto Caselle, ma anche per il leisure grazie alla sua vicinanza all’Allianz Stadium – casa della Juventus – e al Torino Outlet Village.

«L’apertura del B&b Hotel Settimo Torinese riconferma la nostra strategia di espansione sul territorio nazionale in destinazioni primarie e secondarie ed essere sempre più capillari – commenta Liliana Comitini, presidente e ad di B&b Htels Italia, Ungheria e Slovenia – La nostra missione primaria è consolidare la nostra posizione come la catena alberghiera di riferimento in Italia nel segmento midscale per offrire alta qualità al miglior prezzo, anche per quanto riguarda l’offerta business e leisure, presentando ai nostri ospiti hotel versatili, servizi smart tecnologicamente avanzati e spazi perfetti per ogni tipo di meeting ed evento».

L’hotel dispone di 194 camere, singole, matrimoniali e triple e di un grande centro congressi. Tra i servizi disponibili, la reception h24 e colazione a buffet con prodotti dolci, salati e healthy. Il ristorante propone piatti della cucina piemontese e internazionale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di B&b Hotels