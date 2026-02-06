Bcd svela la nuova brand identity

Bcd presenta la sua nuova brand identity e consolida il suo posizionamento come travel management company all’avanguardia nell’innovazione del business travel.

Un rinnovamento che riflette l’evoluzione dell’azienda: più tecnologia, più flessibilità e un approccio aperto che mette al centro le persone e le loro competenze.

Il processo di ridefinizione del brand è stato avviato già lo scorso anno quando l’azienda aveva eliminato la parola “travel” dal logo. Una scelta che sottolinea la nuova proposta dell’operatore, oggi più ampia e integrata: dalla gestione di meeting ed eventi con Bcd Meetings & Events, fino alla consulenza globale con Advito.

Con la nuova brand identity Bcd offre ai travel manager gli strumenti per orientarsi con sicurezza nella complessità del business travel dove innovazione, competenze umane, tecnologia e collaborazione sono gli elementi sempre più centrali.

«Il nostro brand rappresenta ciò che ci contraddistingue da anni: un’innovazione concreta che permette ai clienti di guardare al futuro con fiducia», ha dichiarato Stephan Baars, ceo di Bcd.

Tra le soluzioni proposte, TripSource, la piattaforma per la prenotazione, la gestione dei viaggi e il coinvolgimento dei viaggiatori che permette ai clienti di beneficiare di un alto livello di personalizzazione, di un maggiore controllo sulle modifiche ai viaggi e di insight intelligenti.

Con il nuovo branding, Bcd introduce anche il nuovo payoff: “Open by design”.

«Open by design rappresenta ciò che da sempre contraddistingue Bcd: un forte impegno nel costruire fiducia e nel collaborare con i nostri clienti e partner – ha dichiarato Thad Slaton, senior vice president Global Marketing & Communications – Non è solo una buona pratica di business: risponde anche a un obiettivo più ampio, quello di creare connessioni che favoriscano il progresso e generino un impatto positivo, oggi e in futuro. È questo che ci motiva ogni giorno».

Il rinnovamento del brand ha introdotto anche un nuovo design pulito e moderno, pensato per trasmettere connessione e slancio verso il futuro. Un elemento grafico ispirato a un “percorso” rappresenta il modo in cui Bcd mette in relazione persone, tecnologia e partnership. Il maggiore utilizzo dell’arancione porta energia, modernità e richiama le origini olandesi dell’azienda.