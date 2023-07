Bcd Travel, Stephan Baars assume il ruolo di presidente e ceo

Dall’inizio di questa settimana Bcd Travel ha un nuovo presidente e ceo: è Stephan Baars, che aveva precedentemente ricoperto il ruolo di chief financial officer globale dell’azienda per 11 anni, lasciando poi l’azienda per diventare ceo della società di investimento privata Boron. Quest’ultima è stata creata dal fondatore di Bcd, John Fentener van Vlissingen.

«Nel breve termine, ho intenzione di incontrare il maggior numero possibile di persone all’interno dell’organizzazione, in tutte le regioni e a tutti i livelli – ha dichiarato Baars – Sono rimasto vicino a Bcd, ma c’è molto da imparare dai nostri incredibili dipendenti, dal team esecutivo e dai partner. L’ impegno è continuare ad aiutare i nostri clienti a ottenere successo nel loro business».

L’obiettivo a lungo termine di Baars riflette la visione di Bcd: essere la società di gestione dei viaggi più affidabile, innovativa e sostenibile al mondo. “Bcd ha compiuto progressi significativi verso questa visione raggiungendo obiettivi di vendite, fidelizzazione dei clienti e coinvolgimento dei dipendenti, insieme a recenti avanzamenti tecnologici e in ambito di sostenibilità”, sostiene la nota del Gruppo.

Gli sforzi di ripresa post-pandemia di Bcd hanno rafforzato complessivamente l’azienda, che ha registrato un totale di 16 miliardi di dollari di vendite nel 2022 e il suo organico globale è tornato a oltre 13.000 dipendenti.

«I successi di Bcd derivano dall’interno, dalle nostre persone e dal loro impegno a vivere i valori di Bcd ogni giorno – ha ricordato Baars – Sono umilmente ispirato da ciò che ho ritrovato qui in Bcd Travel. Non potrei essere più fiducioso che, insieme, continueremo a costruire e far crescere un’azienda e una cultura che, come ama dire il nostro fondatore, perdureranno per la prossima, prossima generazione».