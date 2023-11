“Be Ambassador of Change”, il programma green di Travel World Escape

Prosegue la ricerca di ambasciatori del cambiamento per promuovere il turismo sostenibile in Italia di Travel World Escape (Twe). La ceo Cristina Laganà si sta attivamente rivolgendo alle agenzie di viaggi in Italia che dimostrano interesse nel comprendere a fondo il progetto: «Vuol dire uscire dalla propria comfort zone per sperimentare qualcosa di nuovo, consapevoli che è la direzione del futuro, quindi non un salto nel vuoto. È una vera occasione per innovare il settore».

Le adesioni al programma “Be Ambassador of Change” stanno già arrivando e le iscrizioni al progetto sono ora aperte. Travel World Escape invita ad approfondire il tutto sul proprio sito web. Inoltre, in veste di tour operator, si dice “aperto a collaborare sia con coloro che abbracciano pienamente il nostro progetto che con chi si avventura per la prima volta nei viaggi sostenibili e rigenerativi, accogliendo con entusiasmo chiunque desideri esplorare questo nuovo mondo di viaggi. Tutti gli agenti di viaggiosono invitati a contattarci per organizzare una videocall informativa, dove potranno scoprire le modalità di collaborazione più adatte alle proprie esigenze”.