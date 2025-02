Belgio, è sciopero dei voli: cieli a rischio paralisi

Il Belgio rischia la paralisi nel trasporto aereo. Giovedì 13 febbraio la protesta indetta dai sindacati contro le misure del nuovo governo federale, tra scioperi e manifestazioni, con disagi e annullamenti dei voli negli aeroporti di tutto il Paese.

L’aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi, riporta The Brussels Time, ha comunicato che: “A seguito della manifestazione nazionale prevista per giovedì 13 febbraio 2025 a Bruxelles e della mancanza di personale presente per garantire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, tutti i voli in partenza sono cancellati. Operativi solo quelli Schengen in arrivo. I passeggeri in partenza giovedì saranno contattati dalla loro compagnia per una nuova prenotazione o un rimborso”.

Voli annullati anche all’aeroporto nazionale di Bruxelles.

Le persone in possesso di un biglietto, quindi, sono invitate a non recarsi negli scali interessati, come spiegato in una nota dalla società che gestisce l’aeroporto di Bruxelles, che consiglia a tutti i passeggeri di controllare lo stato del volo con la propria compagnia, sul sito web degli scali o sull’app.