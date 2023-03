Belmond Train, due nuove Grand Suite per Royal Scotsman

Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland ha annunciato il lancio di due nuove Grand Suite che si uniranno al convoglio a partire da maggio 2024.

Ispirate al design e alle atmosfere di una intima e lussuosa casa di campagna, le Grand Suite vogliono far riscoprire il piacere di viaggiare attraverso la Scozia in stile cinematografico.

Una boiserie in legno scuro ricca di intarsi riveste le pareti per accogliere all’interno dell’ambiente un letto matrimoniale con testiera capitonné, una toeletta con sgabello, un tavolo da pranzo in larice scozzese e un angolo di lussuoso relax con divano e poltrona. Gli ospiti delle Grand Suite potranno usufruire inoltre di trasferimenti privati e di un trattamento rigenerante nella spa itinerante del treno.

La poltrona situata nell’area lounge diurna è un omaggio alla Orkney Chair, un secolare complemento d’arredo, originario dell’omonimo arcipelago scozzese. Tradizionalmente realizzate a mano con legno proveniente dal litorale e senza una progettazione predefinita, le poltrone del treno sono tutte diverse. Quelle delle Grand Suite sono ispirate alla tradizione del design scozzese reinterpretato in chiave contemporanea e rivestite con tessuti pregiati dell’iconico marchio scozzese Araminta Campbell, per rispecchiare il fascino inconfondibile del Royal Scotsman.

Realizzati in tartan con un esclusivo design su misura, le poltrone e i divani sono ricchi di riferimenti alla storia del treno. Araminta Birse-Stewart, fondatrice e direttrice creativa di Araminta Campbell, racconta: «È stato un piacere lavorare con Royal Scotsman, un marchio che, proprio come Araminta Campbell, si impegna a mantenere vivi gli antichi mestieri e le tradizioni scozzesi per le generazioni future. I tweed e i tartan che abbiamo realizzato per il Royal Scotsman sono stati tessuti nei mulini rurali della Scozia per riflettere la bellezza incontaminata del Paese e l’affascinante storia del treno. Ogni dettaglio è curato con attenzione per ispirare i viaggiatori ad abbracciare la magia delle Highlands».