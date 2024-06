Benvenuta Alma, la consulente di viaggi virtuale della Slovenia

Innovazione. È la parola d’ordine dell’Ente sloveno per il turismo che ha presentato a Milano le ultimissime novità in tema di promozione, che vedono in prima fila l’Ai, sempre più protagonista in campo turistico. Una vera svolta per la Slovenia, per cui l’Italia si conferma primo mercato turistico nel primo quadrimestre 2024. La rivoluzione – parola del direttore Aljoša Ota – nasce «da un meticoloso lavoro di ricerca sulle tendenze di oggi e domani, che ci permette ogni volta di anticipare i trend, toccando le corde giuste».

La prima novità è Alma, una consulente di viaggi virtuale basata sull’intelligenza artificiale. Integrata nel portale slovenia.info, punto di riferimento per trade e consumer, visitato da 7 milioni di viaggiatori l’anno, di cui la maggior parte italiani.

Alma parla sette lingue ed è in grado di fornire consigli e suggerimenti sulla destinazione e di rispondere ad ogni domanda attingendo a un vasto database, a sua volta ancorato a oltre 50 siti di dmo e altre realtà slovene accuratamente selezionati. Precisa e coerente, la nuova assistente virtuale supporta gli utenti nell’organizzare vacanze e reperire informazioni, rappresentando un valido strumento di lavoro per tour operator e agenzie di viaggi.

«Siamo molto orgogliosi della nostra Alm, così chiamata in onore di Alma M. Karlin, una delle grandi donne del Novecento sloveno e, di fatto, la prima travel influencer della storia», commenta Aljoša Ota.

Ma le novità tech, in fatto di promozione turistica, non finiscono qui. Al via anche il podcast Sounds Like Slovenia, disponibile su Spotify. Si tratta di un viaggio sonoro tra le anime del Paese, partendo dal quotidiano: dal lavoro dell’apicoltore, le cui mani sentiamo agire sul sottofondo del ronzio delle api, al boato del pubblico dello stadio di Lubiana durante una ola, passando per lo scroscio della Ljubljanica sotto le campane della cattedrale di San Nicola, fino alle ciaspole che affondano sulla neve di Komna.

Ma la Slovenia è anche fucina di campioni per gli sport più disparati (tra cui i ciclisti Roglič e Pogačar, protagonisti delle ultime due edizioni del Giro d’Italia). Da qui il preannunciato lancio del portale Slovenia – A Sports Destination (www.slovenia.info/en/sport), piattaforma che punta a promuovere la Slovenia come destinazione sportiva. Al suo interno tutte informazioni utili su impianti, eventi, ritiri e riabilitazione. «Abbiamo messo finalmente un’altra tessera importante nel mosaico dello sviluppo della Slovenia come destinazione turistico-sportiva», conclude il direttore dell’Ente del turismo.