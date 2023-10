Beond, il Milano-Maldive all business decolla a marzo 2024

Appuntamento a marzo 2024 per il primo volo tra Milano Malpensa e Malé firmato Beond, la compagnia aerea con sede a Dubai che opera solo con Business Class e si definisce il primo vettore leisure premium al mondo.

Come annunciato pochi giorni fa l’amministratore delegato di Beond, Tero Taskila, in una conferenza stampa online ha annunciato l’avvio delle operazioni tra l’Italia e le Maldive a partire dalla prossima stagione estiva. E Milano potrebbe essere la prima di altre destinazioni che entreranno nel network della compagnia aerea.

Le vendite per i voli da Milano saranno aperte a novembre; nello stesso mese invece Beond prevede di far decollare il primo aereo – un Airbus A319 appena dipinto con la nuova livrea nera – con il collegamento diretto per Malé da Riyadh il 9 novembre, da Monaco il 15 novembre e da Zurigo il 17 novembre (queste ultime due con stop tecnico per il fuel a Dubai).

«C’è una forte domanda da Milano alle Maldive per il servizio premium offerto da Beond. I milanesi più esigenti apprezzeranno la nostra offerta e intendiamo superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi. Siamo grati per il supporto che abbiamo ricevuto dall’aeroporto di Milano Malpensa e non vediamo l’ora di una potenziale espansione in altre città in Italia, a tempo debito», ha dichiarato in conferenza stampa il direttore commerciale, Sascha Feuerherd.

L’aeromobile A319 sarà configurato con 44 posti all Business e sedili totalmente reclinabili. Dal prossimo anno, invece, entreranno in flotta gli A321 sempre all Business e con solo 68 posti invece dei 220 standard. I sedili, configurati in file di due e completamente reclinabili, saranno dotati di iPad Pro e cuffie wireless, in sostituzione dei tradizionali sistemi di intrattenimento.

I passeggeri avranno anche la possibilità di effettuare il check in a domicilio, di usufruire di trasferimenti in Limousine da e per l’aeroporto, e l’accesso alla lounge.

«Vogliamo essere una compagnia aerea globale per tutte le destinazioni di lusso. Le Maldive ci hanno anche permesso di ottenere lo status di vettore nazionale e il certificato di operatore aereo – ha ricordato Taskila – Siamo l’unico vettore che può volare fino a 80 destinazioni partendo da Male. Il nostro modello di business è semplice e sostenibile economicamente. Offriamo una una luxury experience confortevole, attenta al dettaglio, con un’unica classe di servizio. Inoltre i sedili sono progettati e prodotti in Italia, così come gli interni delle cabine».

Infine, l’apertura verso un’espansione italiana: «La rotta da Milano è solo l’inizio e non vediamo l’ora di poter disegnare un’espansione in altre città in Italia. Ma ci vorrà ancora del tempo», ha concluso il ceo di Beond.