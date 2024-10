Best in Travel 2025: le trenta mete top di Lonely Planet

Lonely Planet ha pubblicato la guida “Best in Travel 2025”. Dieci Paesi, dieci città (tra cui Genova) e dieci regioni scelte in base alla loro bellezza e ricchezza, ma anche al patrimonio culturale e per l’impegno verso la sostenibilità, la comunità e l’inclusione.

La classifica dei Paesi è guidata dal Camerun, che nel 2025 festeggia il 65° anniversario della sua indipendenza, ed è un luogo certamente fuori dal turismo di massa. Seguono la Lituania, nuova meta greeen, e le lontanissime e ancora selvagge isole Fiji.

Laos, Kazakistan e Paraguay al quarto, quinto e sesto posto; Caraibi, con le isole meno battute di Trinidad e Tobago al settimo. Ottava posizione di nuovo nel Pacifico con l’arcipelago di Vanuatu; nono posto per la vicina Slovacchia e la sua rinnovata spinta all’ecoturismo.

In decima posizione troviamo poi l’emergente Armenia: «Siamo onorati di essere riconosciuti da Lonely Planet come una delle mete imperdibili per il 2025», ha dichiarato Susanna Hakobyan, direttore ad interim del Tourism Committee dell’Armenia. «Questo riconoscimento – continua – mette in luce il fascino unico, la storia e l’ospitalità che rendono l’Armenia speciale».

La classifica delle 10 regioni da visitare vede al piazzamento d’onore la South Carolina Lowcountry e la costa della Georgia, Stati Uniti. Seguono Terai, Nepal; Chiriquí, Panamá; Launceston e Tamar Valley, Australia; Canton Vallese, Svizzera; Giresun e Ordu, Turchia; Baviera, Germania; East Anglia, Inghilterra; Jordan Trail, Giordania; Mount Hood e Columbia River Gorge, Stati Uniti.

La guida, dunque, sceglie di mettere la Giordania in top ten a dispetto della situazione geopolitica attuale, indicando il 2025 come l’anno in cui il Jordan Trail festeggia il suo decimo anniversario, momento giusto per affrontre questo antico sentiero tra uliveti e silenziosi wadi. Marco Biazzetti, country manager Italia del Jordan Tourism Board, commenta così il risultato: «Siamo onorati di questo riconoscimento che ci consente di riaffermare che la Giordania è un Paese pacifico e accogliente, al di fuori delle tensioni regionali, e di guardare con fiducia alla ripresa dei flussi turistici nel 2025, anno del Giubileo».

Per le dieci città da visitare nel 2025, medaglia d’oro per la Francia con Tolosa. Seguono Puducherry, India; Bansko, Bulgaria; Chiang Mai, Thailandia; Genova in Italia; Pittsburgh, Stati Uniti ; Osaka, Giappone ; Curitiba, Brasile; Palma, Spagna e Edmonton, Canada.

Nella categoria delle città l’unica italiana Genova occupa il quinto posto, ed è indicata come città portuale emergente con il suo nuovo Waterfront di Levante, un progetto residenziale e commerciale a impatto zero, diretto da Renzo Piano.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Jordan Tourism Board