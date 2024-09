Best Luxury Hotel Awards, ecco tutti i finalisti

La giuria dei Best Luxury Hotel Awards, il premio creato da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor e Ehma (European hotel managers sssociation), per celebrare le strutture italiane dell’ospitalità che si sono distinte per servizi di alto livello a 360 gradi, ha pronti i finalisti per l’edizione 2024, tutti selezionati tra le migliori eccellenze italiane del settore.

Dopo aver vagliato 350 candidature, pari al 58% del totale degli alberghi 5 stelle presenti in Italia, con il Lazio che si è confermata la regione con il maggior numero di candidature grazie alla città di Roma, seguito dalla Lombardia, la giuria cosi si è espressa:

Per la categoria “Best Service“, finalisti l’Hotel de Russie di Roma, noto per il suo servizio impeccabile; il San Pietro di Positano, una perla della Costiera Amalfitana rinomata per l’accoglienza calorosa e personalizzata e il Borgo San Felice, incantevole borgo toscano che offre dall’ospitalità autentica e raffinata.

Per la categoria “Best Restaurant” i finalisti sono: il ristorante Imàgo dell’Hassler Roma; Tenerumi del Therasia Spa e Resort a Vulcano e Seta del Mandarin Oriental di Milano, premiato già con due stelle Michelin.

Per la categoria “Best Breakfast“: l’Hotel Eden di Roma, che offre colazioni gourmet; l’Andana, nella Maremma Toscana, e il Portrait Milano.

Per la categoria “Best Bar”, i prescelti sono: Bar Ramas del Grand Hotel Fasano; il Bar Canova di Villa d’Este e The Bar dell’Aman Venice.

Per la categoria “Best Innovation Technology“, i finalisti sono: il Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio, noto per le sue soluzioni all’avanguardia che migliorano l’esperienza degli ospiti; l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, che unisce tecnologie innovative al design classico; e l’Hotel La Palma di Capri, che si distingue per l’integrazione di tecnologie avanzate all’interno di un contesto di lusso.

Per la categoria “Best Sustainability Program“, concorrono il Botania Relais & Spa, Napoli ; Casa di Langa, Cuneo, che promuove un turismo responsabile attraverso iniziative innovative e la valorizzazione del territorio; e l’Hotel La Perla di Corvara, noto per il suo impegno verso la sostenibilità.

Per la categoria “Best New Opening“, partecipano il Borgo dei Conti, che rappresenta una nuova destinazione di lusso in Umbria; il Nolinski Venezia, rinomato per il suo design sofisticato; e The Rome Edition, una delle aperture più attese dell’anno nella capitale.

Per la categoria “Best Wellness & Spa“, sono in competizione l’Adler Spa Resort Dolomiti; il Bellevue Hotel&Spa di Cogne e Borgo Egnazia.

Per la categoria“Best Design”, abbiamo: Palazzo Roma, Six Senses Rome e l’Helvetia & Bristol Firenze.

Per premi alle persone, la categoria “Best General Manager“, vede finalisti Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, Lorenzo Maraviglia del San Domenico Palace e Giuseppe De Martino del The St. Regis Rome, tre leader che hanno saputo portare le loro strutture a livelli di eccellenza nell’ospitalità di lusso.

La giuria del Best Luxury Hotel Awards è composta da alcune delle personalità più autorevoli del settore dell’ospitalità e del design di lusso.

La cerimonia di premiazione si terrà il 25 settembre presso l’Hotel Principe di Savoia, a Milano, la serata sarà condotta da Cristina Parodi. I vincitori saranno omaggiati di pezzi di travertini di eccellenza progettati dall’architetto Giuliana Salmaso, oggetti unici di design.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Best Luxury Hotel Awards