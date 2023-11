Bhutan, 16mila turisti a ottobre per il regno ai piedi dell’Himalaya

Il Bhutan, il piccolo regno, incastonato tra l’India e la Cina, circondato dalla più grande e maestosa catena montuosa, l’Himalaya, è indicato come uno dei luoghi da visitare anche da Lonely Planet e sarà anche per questo motivo che ha registrato 15.734 ospiti dal 1° al 29 ottobre 2023, con un aumento di quasi il 10% rispetto alle previsioni di 14.287 ingressi per il mese.

A ottobre, i principali mercati di provenienza del Bhutan sono stati l’India (9574 turisti), anche se il numero di arrivi indiani rimane più basso del previsto a causa prezzi delle compagnie aeree, gli Stati Uniti (1687 ), il Regno Unito (609), la Germania (349).

In termini di affluenza di visitatori, ottobre 2023 è stato il secondo mese più alto dell’anno, superato solo da maggio, che ha registrato 16.609 arrivi. Il numero effettivo di ospiti stranieri in ottobre ha raggiunto le 6.160 unità, quasi il doppio del numero previsto. È stato il mese più intenso dalla riapertura per gli ospiti provenienti da Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, Canada, Francia, Svizzera, Spagna, Italia, Brasile, Thailandia, Paesi Bassi e Russia. In più, si è registrato un aumento consistente del numero di visitatori provenienti dalla Cina. L’ ‘84% dei visitatori del Bhutan è alla prima visita e di questi il 42% si ferma per un periodo compreso tra le cinque e le sette notti. Quasi la metà di tutti i visitatori ha un’età compresa tra i 33 e i 49 anni.

Le entrate complessive per i visti e le entrate in generale provenienti turismo e dalla Sdf, una tassa speciale a carico dei turisti per lo sviluppo sostenibile, vanno a finanziare importanti progetti, tra cui l’assistenza sanitaria e l’istruzione gratuita per tutti i bhutanesi, il potenziamento delle infrastrutture e progetti ambientali.

«Ottobre è stato un mese intenso in termini di arrivi di ospiti, in particolare di ospiti provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa. La tendenza è positiva e crediamo che l’anno prossimo sarà un anno solido per il turismo. La maggior parte delle prenotazioni degli ospiti internazionali di ottobre sono state effettuate prima dell’entrata in vigore dell’aumento dell’Sdf, che quindi non ha scoraggiato il viaggio. Prevediamo un buon numero di arrivi di visitatori nei prossimi mesi, il che consentirà di commercializzare e vendere i nuovi incentivi turistici», ha dichiarato Dorji Dhradhul, direttore generale del dipartimento del Turismo.