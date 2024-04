Biancheria e kit cortesia? Ci pensa la startup Easy BnB

L’uovo di Colombo per la piccola ospitalità, ovvero quelle micro imprese che stanno nascendo e proliferando nel segmento bed and breakfast. Si chiama Easy BnB, una startup creata da due giovani coniugi marchigiani, Alessandra Alessandrini Gentili e Mirko Rainelli, che si propone come intermediario per tutte le forniture di servizi ancillari che sono parte integrante della ricettività organizzata.

La loro idea imprenditoriale, che parte dalle Marche, vuole fornire risposte e, appunto, servizi agli operatori di piccole e micro strutture (massimo sei camere) che rappresentano uno dei nodi fondamentali per il turismo in Italia. Nello specifico Easy BnB, spin off di StayinMarche (agenzia di case vacanza) facilita l’accesso a tutti i servizi di hôtellerie che vanno dalla biancheria al noleggio ai kit cortesia, dal welcome kit ai prodotti di igiene, per poter offrire un’ospitalità extra-alberghiera comunque professionale.

Dopo un primo passo per consolidare una base di clientela che oggi ha raggiunto circa 20 strutture b&b-clienti, la Easy BnB ha raggiunto un altro significativo traguardo, una partnership strategica con il t.o. incoming Destination Italia, con il quale si punta a implementare la promozione turistica delle Marche e di altre regioni, con un’offerta di turismo sostenibile.

Sul suo sito Easy BnB dispone di una sezione per la biancheria a noleggio, un’area dedicata alla linea cortesia e prodotti professionali, un’altra per i servizi di pulizia a fine soggiorno e, su richiesta, un’area riservata per check in e out con assistenza clienti.