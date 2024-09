Binter chiude i collegamenti per l’Italia dal 26 ottobre

Foodlover, giro del mondo in dieci gustose avventure da Napoli a Bangkok Viaggiare per lasciarsi conquistare da sapori e profumi appetitosi. Il turismo gastronomico è una tendenza in rialzo e si prevede che, a livello internazionale, questo mercato registrerà un tasso di... The post Foodlover, giro del mondo in dieci gustose avventure da Napoli a Bangkok first appeared on ViaggiOff.

Avanti popolo di Tiktoker: tutti pazzi per la #CoreadelSud Quali sono le destinazioni più popolari su TikTok? Seoul è in cima alla lista, ma è l’Europa a dominare la classifica. A dirlo è una ricerca condotta da FreeSpinsTracker. Il... The post Avanti popolo di Tiktoker: tutti pazzi per la #CoreadelSud first appeared on ViaggiOff.

Sophia Loren compie 90 anni: festa all’Anantara Palazzo Naiadi di Roma Icona mondiale del cinema, dello stile, e anche del travel, essendo stata per anni brillante madrina di numerose navi da crociera della flotta di Msc: è Sophia Loren, che il... The post Sophia Loren compie 90 anni: festa all’Anantara Palazzo Naiadi di Roma first appeared on ViaggiOff.