Binter sempre più internazionale festeggia 35 anni di attività

Binter, la compagnia aerea delle Canarie che per l’Italia collega le isole dell’arcipelago a Venezia e Firenze una volta alla settimana, raggiunge quota 62.562 passeggeri trasportati sui suoi voli dal 2021, anno in cui ha attivato il suo operativo con il nostro Paese, ad oggi.

La compagnia, acquisita nel 2002 totalmente da un gruppo di imprenditori canari, celebra anche i suoi 35 anni di attività con 83milioni di passeggeri e oltre 1.648.000 voli operati e il con il record del 2023 di 4.938.938 viaggiatori su 82.877 voli operati che collegano tutte le isole delle Canarie tra loro e con 33 destinazioni esterne.

«In questi 35 anni siamo riusciti a passare da una compagnia aerea regionale, creata per operare voli tra le isole nelle Canarie, a un’azienda solida e leader, che collega tutti gli aeroporti delle Canarie con un servizio di alta qualità e i canari con più di 30 destinazioni nazionali e internazionali che quest’anno si è introdotta come operatore nel corridoio Canarie-Madrid, al quale portiamo lo “stile canario” di volare con una proposta di valore totalmente diversa dal servizio low cost che ha predominato su queste rotte», ha sottolineato il coordinatore generale di Binter Santiago Guerra.

Dal 1° febbraio la compagnia ha iniziato l’operatività con lo scalo di Madrid con 16 collegamenti giornalieri con indici di puntualità del 98%.

Attualmente, Binter opera in tutte le isole delle Canarie con aeroporto e in 32 destinazioni esterne, 15 in Spagna e 17 internazionali. La sua espansione all’estero è iniziata nel 2005, quando la compagnia aerea ha iniziato a collegare l’arcipelago a Madeira, Marrakech e El Aaiún e nel 2018 ha iniziato i suoi voli all’interno del territorio nazionale.

Molto sentito l’impegno da parte dell’azienda per lo sviluppo delle isole che l’operatore pratica attraverso Binter Social, più di 60 progetti, distribuiti in tutte le isole dell’arcipelago, che riguardano cinque aree chiave come l’ambiente, la salute, la cultura, l’istruzione e lo sport, volti a promuovere un miglioramento sociale, economico e ambientale, nelle Canarie e negli altri destinazioni in cui l’azienda opera.

Nel corso della sua storia, la compagnia ha ricevuto numerosi riconoscimenti diventando un punto di riferimento nel trasporto delle Canarie e con un ruolo di rilievo in Europa. Nel 2023 è stata riconosciuta dall’Ocu come la migliore compagnia aerea spagnola in base all’opinione dei viaggiatori sul servizio, prezzi e qualità.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Binter