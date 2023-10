Biometria, Francoforte primo aeroporto in Europa a usarla per tutti i voli

Prosegue la spinta biometrica del trasporto aereo e di Sita. Ora le compagnie aeree dell’aeroporto di Francoforte possono utilizzare la biometria facciale per l’identificazione del check in all’imbarco sull’aereo.

Lo scalo tedesco è il primo in Europa a offrire touchpoint biometrici ai passeggeri di tutti i vettori, consentendo ai viaggiatori di attraversare più agilmente l’aeroporto e limitare eventuali intoppi. Grazie a Sita il volto diventa dunque la carta d’imbarco. Una volta registrati, i passeggeri passano attraverso i checkpoint dotati di riconoscimento facciale senza mostrare alcun documento fisico. La nuova tecnologia è già utilizzata da oltre 12mila passeggeri al check in, al controllo delle carte d’imbarco e ai gate.

Sergio Colella, presidente Europa di Sita, ha dichiarato: «Abbiamo visto che più riusciamo ad automatizzare il viaggio dei passeggeri in aeroporto, migliore è la loro esperienza. I touchpoint biometrici velocizzano in modo significativo i passaggi obbligatori in aeroporto, dando ai passeggeri più tempo per rilassarsi prima del volo invece che aspettare in coda. Dalle nostre ricerche sappiamo che quando viene introdotta la biometria, oltre il 75% dei passeggeri la utilizza volentieri. Siamo quindi lieti di portare all’aeroporto di Francoforte i vantaggi di un viaggio più veloce in aeroporto».

Pierre Dominique Prümm, membro dell’executive board aviation and infrastructure di Fraport Ag che gestisce l’aeroporto di Francoforte, ha dichiarato: «Insieme a Lufthansa e alle compagnie aeree di Star Alliance, offriamo questo servizio innovativo dal 2020, un’esperienza che ora sarà estesa a tutte le compagnie aeree. Siamo il primo aeroporto europeo a offrire a tutti i passeggeri un viaggio comodo e contactless grazie alla biometria. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di dotare almeno il 50% di tutti i chioschi per il check in, la pre-sicurezza e i gate d’imbarco di questa nuova e pionieristica tecnologia».