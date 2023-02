Bit 2023, si chiude con successo l’edizione del rilancio a tutto campo

Pubblico sempre più giovane, internazionale, qualificato e interessato al business, quello della 43ª edizione di Bit – Borsa Internazionale del Turismo. Chiusa con successo la fiera che ha visto protagonisti oltre 1.000 espositori italiani ed esteri, e centinaia di hosted buyer da tutto il mondo.

È il risultato di un concept espositivo che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi costantemente, interpretando la richiesta degli operatori di andare al di là dei numeri per puntare su contenuti di qualità, corroborati dai contributi di esperti, istituzioni, università e delle grandi piattaforme multimediali che dettano il ritmo della comunicazione contemporanea alle nuove generazioni.

Bit 2023 ha confermato la sua centralità non solo per il turismo ma per il sistema economico in generale, con numerose presenze istituzionali italiane ed estere e con un importante indotto per la città: oltre che una piattaforma di interscambio tra domanda e offerta, ha rappresentato anche un hub di condivisione di conoscenze che delinea il futuro del turismo, con oltre 40 convegni del format Bringing Innovation into Travel e decine di eventi organizzati dagli espositori che hanno riunito intorno allo stesso tavolo autorevoli esponenti del mondo accademico, massimi livelli istituzionali, esperti e analisti di fama internazionale.

Tra i trend emersi, si conferma il forte desiderio di vacanze all’aria aperta, attive ma senza eccessi, la ricerca di destinazioni meno note e di esperienze autentiche. E l’enogastronomia è un dato ormai acquisito che fa parte di pressoché tutte le esperienze di viaggio.

Approfittando della progressiva – e molto attesa – riduzione delle restrizioni, il 2023 sarà inoltre l’anno del ritorno del lungo raggio: sia alla ricerca di nuove destinazioni, in particolare in Africa e Medio Oriente, sia verso le mete classiche dell’Oceano Indiano o dei Caraibi.

L’edizione 2023 ha rappresentato una piattaforma di rilancio anche per molte destinazioni estere. Una piattaforma non solo per le destinazioni già affermate, ma anche per quelle “minori” o che da poco tempo si sono affacciate sui mercati turistici.

Attenta ai cambiamenti, al contempo Bit ha valorizzato al massimo anche la mission di sistema di rappresentare il marketplace globale di riferimento per il prodotto Italia.

Gli operatori privati hanno sottolineato come l’affluenza abbia gli anni migliori dell’industria turistica. Accanto alle grandi realtà, hanno trovato visibilità e risonanza internazionale anche quelle più piccole. Uguale soddisfazione è emersa anche dal lato della domanda.

Questa del 2023 è stata la prima edizione carbon neutral della fiera: le circa 3.000 tonnellate di Co 2 stimate generate dall’evento saranno interamente compensate con un progetto ambientale certificato di un impianto fotovoltaico nella regione di Andhra Pradesh in India, con una valenza anche sociale.

Annunciate, infine, le date della 44ª edizione, che si terrà sempre all’Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio 2024.