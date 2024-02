Bit 2024, cosa c’è in agenda: guida ai principali convegni

Nuova formazione, intelligenza artificiale e anche turismo green, rigenerativo e lotta all’overtourism. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno toccati (e affrontati) nel corso di Bit Milano 2024, in programma dal 4 al 6 febbraio prossimi. Diversi i protagonisti dei vari convegni e incontri che hanno confermato la loro presenza: ci saranno dirigenti delle principali aziende del turismo organizzato, associazioni e anche gli enti di promozione. Si parte domenica, qui di seguito i principali appuntamenti da segnare in agenda:

MANTRA COMPETENZE UNA VISION PER IL SETTORE

Gli eventi Bit si aprono, domenica 4 febbraio alle ore 12 presso la Sala Amber 3, con il convegno “Le competenze in ambito turistico: una nuova visione”. Per dare qualità ai servizi turistici occorrono strategie con il ripensamento dei programmi delle agenzie formative. Modera P. Carella, ufficio stampa Sistur. Relatori: R. Baggio, docente strategie digitali Università Bocconi; F. Forlani, professore associato di Economia e Gestione Imprese Università di Perugia; P. Pazienza, professore ordinario di Politica Economica Università di Foggia; G. Ruggieri, titolare della cattedra Economia del Turismo e delle Industrie Turistiche, Università di Palermo.

IL FUTURO ALLE STARTUP PAROLA D’ORDINE INNOVARE

I convegni domenica proseguono con “Chi non innova nel turismo è destinato a sparire? Il ruolo chiave delle startup” (12.30 – Sala Brown 1). L’innovazione è una componente fondamentale per la crescita di aziende e corporate del turismo. Il panel ne esplora l’intricata relazione con il turismo, ponendo attenzione al ruolo delle startup. Attraverso l’analisi dei dati del Centro Studi dell’Associazione, arricchiti dall’intervento di imprenditori nel campo Strategy & Innovation, si indaga sulle iniziative innovative nel settore turistico per evidenziare le reali opportunità che le startup offrono, le sfide correlate e le possibilità di investimento in questo comparto.

VERSO UN TURISMO RIGENERATIVO

L’ultimo appuntamento del 4 febbraio è alle 14 presso la Sala Brown 1 con “Ospitalità green e turismo rigenerativo: quando la sostenibilità diventa azione per le destinazioni”. Ai tour operator vengono richiesti servizi turistici che coinvolgano comunità locali e ambiente circostante, e il 60 % dei turisti è disposto a pagare di più per fare queste esperienze. Il convegno quindi esamina le possibilità di ridisegnare l’ospitalità attraverso case study di startup. Modera: L. Tucci, presidente DestinAction Ideazione. Relatori: A. Ota, direttore Ente Sloveno per il Turismo in Italia; F. Bosco, sustainable tourism specialist Etifor; A. Monaco, gm The Bubble Retreat; M. Moroni, ceo Garden Sharing.

ERA WANDERLUST

I convegni di lunedì 5 febbraio iniziano alle 10.30 presso la Sala Amber 3 con “Wanderlust: il futuro del turismo è oggi”. Sostenibile, consapevole, personalizzato, transgenerazionale oppure mete classiche, luoghi remoti, viaggi nello spazio. Capire come cambia il turismo attraverso gli stakeholder che si confrontano su scenari e tendenze in divenire. Relatori: M.C. Colaiacovo, presidente Aica Confindustria; F. Gattinoni, presidente Fto; G. Gentile, presidente Federcongressi&eventi; I. Jelinic, ceo Enit; E. Limosani, chief commercial officer Ita Airways; M. Montebelli, responsabile Ricerche e Pubblicazioni, Direzione Relazioni Istituzionali e Centro Studi Touring Club Italiano.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È QUI

“Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei viaggi: dall’ispirazione alla prenotazione” è il titolo del convegno di lunedì alle ore 11 presso la Sala Amber 2. Non più solo consigli sulla destinazione per ispirare la partenza, l’Ai può reindirizzare verso esperienze in loco e agire da ponte verso il clic che consente di prenotare. Grazie ai software generativi sono già in uso motori di prenotazione viaggi, ma la scelta delle tecnologie non è semplice e occorre aver chiaro l’obiettivo aziendale. Relatori in scena: L. Adami, cmo e cto Volonline; P. De Filippo, general manager Sabre Italia; R. Di Leo, owner e ceo eMinds; F. Giannetti, ceo and head of data science Lybra Tech.

AEREI E NAVI VISTI DAI COSTRUTTORI

Alle 12 di lunedì il panel “Il futuro del trasporto aereo e crocieristico nella vision di costruttori e associazioni” (Sala Amber 3). Modera: N. Somma, giornalista. Relatori: R. Chad, area manager France, Belgium, the Netherlands & Southern Europe EUR-Field Offices Iata; V. Alessandria, business development & public affairs director Alstom Italia.

RIVOLUZIONE AVIATION

Altro appuntamento del 5 alle 12 presso la Sala Amber 4 è con “Aviation tra picchi di domanda, pricing e offerta sotto stress. Come fare quadrare il cerchio?”. Al centro del panel il mutamento delle dinamiche di mercato, le nuove sfide e l’obiettivo Net Zero 2050. Relatori: M. Cristofaro, ceo Contur; P. De Filippo, general manager Sabre Italia; T. Fumelli, vice president sales Italy Ita Airways; M. Mauri, managing director AlixPartners; A.Tucci, responsabile direzione aviation business Malpensa e Linate Sea.

DAI T.O. AI DATI NUOVI EQUILIBRI IN VISTA

“Tour operator oltre i ricavi: entra in gioco il valore sociale delle aziende” è il titolo del convegno che si tiene in Bit alle ore 12.30 di lunedì 5 febbraio presso la Sala Amber 2. Tra i fondamentali di un’azienda non c’è soltanto il conseguimento della ricchezza finanziaria. Gli analisti misurano anche il livello di sostenibilità, la responsabilità d’impresa e il rapporto umano dei business model. Per essere un’azienda attrattiva occorre esprimere modelli nuovi e saper valorizzare le persone. Nel panel i rappresentanti delle più rilevanti aziende del turismo italiano. Relatori: M. Broccoli, direttore commerciale Veratour; P. Ezhaya, direttore generale Tour Operating Alpitour World; R. Pagliara, presidente Nicolaus Tour; P. Schiavone, marketing manager Idee Per Viaggiare; M. Serra, presidente Quality Group.

Sempre alle 12.30 di lunedì è la volta di “Intelligenza artificiale e sentiment analysis: come trovare l’equilibrio tra empatia e dati?” (Sala Brown 2). Tra le applicazioni dell’IA nel settore travel c’è la sentiment analysis, strumento che può aiutare destinazioni e operatori a perfezionare i servizi, analizzando i social media. Uno scenario che solleva questioni etiche, in particolare sui rischi per la privacy o di manipolazione emotiva. Il panel offre una visione delle opportunità e sfide etiche legate all’IA. Modera: F. Tagliabue, segretario Associazione Startup Turismo. Relatori: R. Anelli, senior manager team Innovazione PwC Italy; A. Bruno, senior assistant professor in Computer Science Università Iulm; G. Guidi, responsabile commerciale Aeffective; V. Tanania, coordinatore team Innovazione PwC Italy; G.Tuccini, ceo Aeffective.

FOOD LOVERS

Tra gli appuntamenti di lunedì 5 “Il turismo enogastronomico tra innovazione e autenticità” (ore 13.30 – Arena Bit pad. 4). Il settore è analizzato con attenzione ai segmenti già affermati e a quelli in ascesa. Modera: R. Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Relatori sul palco: N. di Noia, direttore generale Unaprol Coldiretti; F. Biondo direttore Federpesca; F. Ceretto di Ceretto Aziende Vitivinicole; M. Gianolli, vp Rete Valpantena; D. Sarno, experience & partner development director Italia e Svizzera Smartbox Group; S. Fornasari, presidente Visit Emilia.

OVERTOURISM E LE STRATEGIE ANTI FOLLA

Alle 13.30 di lunedì nella Sala Amber 3 il convegno “Overtourism, il ritorno: le strategie per evitare gli affollamenti”. Per t.o., ota, segmento hospitality e crociere la sfida è distribuire e destagionalizzare la pressione della domanda con progetti in grado di (ri)strutturare l’offerta per gestire i flussi. Relatori: D. Catania, founder e ceo Alidays; S. Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia e Malta; A. Ota, direttore Ente Sloveno del Turismo in Italia; M. Peci, direttore commerciale Quality Group; F. Pecunia, consigliere Parco nazionale delle Cinque Terre; G. Roscioli, presidente Federalberghi Roma; O. Winter, fondatore e ceo a&o Hostels.

ROBOT VS ESSERE UMANO

La seconda giornata di fiera (5 febbraio) prosegue con il convegno “Hotel: automazione, Ai e consulenza umana”, alle ore 13.30 presso la Sala Amber 3. Le catene alberghiere mirano all’automazione per velocizzare i processi e contenere i costi. Ma fino a che punto ci si può spingere nell’utilizzo di tecnologia, intelligenza artificiale e robotica e come conciliare questo nuovo trend con la presenza e l’empatia dell’essere umano? Relatori in agenda: A. Lee Agnoletti, director of business development Minor Hotels Italia; A. Delfini, founder & ceo Blastness; A. Linguanti, proprietario Unahotels One Siracusa; S. Schiaffonati, commercial & marketing director B&B Hotels.

IL VIAGGIO DELLE PMI

Alle ore 15 di lunedì 5 febbraio è la volta del convegno “Voli, treni e hotel: i viaggi delle Pmi nel 2024” in Sala Amber 3. Come e dove viaggeranno le Pmi italiane nel 2024, un’analisi del business travel a fronte degli aumenti dei costi dei servizi e delle minori transazioni registrate negli ultimi mesi. Relatori in scena: P. Bertola, direttore commerciale e service delivery Aci Blueteam; E. Carlino, direttore commerciale dipartimento Business Travel Gruppo Gattinoni; M. Di Pasquale, head of national sales & account Uvet Gbt American Express; G. Garcea, chief commercial & operations officer Cisalpina Tours; S. Palumbo, responsabile business travel Welcome Travel Group.

TRAVEL MANAGER A LEZIONE

Tra i convegni che animano la Bit nella giornata del 5 febbraio, “Competenze, tool e strumenti statistici per il travel manager” (ore 15.00 – Sala Amber 4). In uno scenario in cui il saving confligge con l’aumento dei prezzi di transportation e hospitality, non sempre il travel manager è in grado di controllare quanto vorrebbe. Negoziazione, tecnologia, skill statistici e strumenti di calcolo possono fare quadrare i conti. Relatori: R. Billè, presidente Gbta Italia; D. Bongiovanni, founder e amministratore t&e consultancy; F. Fantozzi, senior security advisor International Sos; A. Guizzardi, professore associato di Statistica economica, Università di Bologna e direttore Center for Advanced Studies in Tourism; S. Verzini, business travel advisor; G. Viesti, travel and mobility manager Ferragamo.

CROCIERE E SOSTENIBILITÀ

Gli eventi del lunedì in Bit proseguono con “La nuova mission delle crociere passa dalla tutela ambientale”, convegno da seguire alle ore 16.30 presso la Sala Amber 3. Le società di navigazione si sono già mosse per avviare una trasformazione sostenibile. Come incidono le iniziative sulle politiche di prezzo e come si guidano i consumatori verso scelte più consapevoli. Relatori: B. Baldini, product manager european markets Avalon Waterways; G. Lovat, strategy & marketing manager Simon-Kucher & Partners; L. Massa, managing director Italia MSC Cruises; G. Rotondo, general manager Emea Region – international representatives offices Royal Caribbean International; L. Stefanelli, associate vp Costa Crociere Sud Europa.

COMUNICARE GLI EVENTI

Lunedì alle 16.30 nella Sala Amber 4 “Mice e AI, matchmaking tra intelligenze per un nuovo modo di comunicare gli eventi”. Relatori: E. Presutti, managing director Events Gattinoni Group; S. Puorto, fondatore Travel Singularity; N. Sciumè, managing director Aim Communication; C. Garrone, ceo I4T.

OCCASIONE LGBTQ+

Ultimo evento del 5 febbraio “La leva economica del turismo lgbtq+” (ore 17 – Sala Amber 8). Come attrarre il viaggiatore Lgbtq+ e non solo, quali strategie e strumenti utilizzare. Modera: Letizia Strambi, giornalista. Relatori: A. Virgili, ceo Sonders & Beach; G.Ceccherini, brand manager Sonders & Beach, coordinatrice attività Aitgl; D. Asaro, senior commercial support Rina; M. Lalli ad The Data Appeal; L. Innocenti, sales & marketing director Grand Hotel Adriatico Firenze.

MODELO VILLAGGIO SOLD OUT

Il primo appuntamento di martedì 6 febbraio è “Porta il tuo resort o villaggio a un livello di high performance, aumenta la redditività e l’efficienza con il modello Villaggio Sold Out” (ore 10.30 – Sala Amber 3). L’intervento svela i segreti di un approccio strategico per le strutture che mirano all’eccellenza, decifrando le esigenze del turista evoluto. Relatori: G. Cerminara, esperto di marketing per resort e villaggi; F. Mongiello, edupreneur e marketing specialist.

IL GUSTO DELL’ITALIA

Alle 10.30 del 6 febbraio, in Sala Amber 4, il convegno “Enogastronomia tra eccellenze, digitalizzazione e creatività”. Narrare territori, culture e comunità attraverso i sapori unici delle tradizioni. Ispirazione per cluster sempre più diversificati, vino e cibo rappresentano un pilastro economico in rapido sviluppo. Per mantenere il presidio del mercato esperienziale e battere la concorrenza servono strategie e tool innovativi per raggiungere e coinvolgere i viaggiatori, soprattutto internazionali, e prodotti turistici qualitativi, completi e personalizzati. Relatori: G. Dell’Orco, destination manager Forum Progetto Borghi; R. Mazzia, presidente Borghi Autentici; G. Miola, amministratore Cookeatsquare; N. Polliotto, digital project manager e brand strategist.

IL RUOLO DI CHATGPT

Prosegue la terza e ultima giornata di fiera, martedì 6 febbraio, con il convegno dal titolo “Il ruolo di ChatGpt e dei software generativi nel travel”, alle ore 12.00 presso la Sala Amber 3. ChatGpt e i viaggiatori: come l’industria del travel si sta adattando. Secondo Euromonitor International tra cinque anni assisteremo a un boom di utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, con in prima fila big player del calibro di Expedia, Kayak e TripAdvisor. Come impatterà questo fenomeno sul lavoro degli operatori e quali implicazioni potrà avere dal punto di vista della privacy? Relatori: F. Ciuccarelli, cio e cto Alpitour World; G. Pistone, ceo Buonacrociera.it; M. Orlandi, chief digital consumer experience officer Bluvacanze; A. Yates, regional director South Emea Booking.com.

BLEISURE E DETOX DAI VIAGGI D’AFFARI ALLE SPA

Alle ore 12 di martedì, in Sala Amber 4 è la volta del convegno “Viaggi d’affari mai più senza bleisure”. Relatori: G. Bianchi, global business development PKF hospitality group; D. Bongiovanni, amministratore t&e consultancy; M. De Alvarado, direttore commerciale Italia Ergo Assicurazione Viaggi; A. Lanzellotto, director multinational sales & account management Uvet Gbt American Express; C. Soda, direttore account management portafoglio business American Express Italia; M. Sprizzi, responsabile Italia e Malta strutture ricettive Expedia Group.

Ultimo evento di martedì, alle ore 13.30 in Sala Amber 4, “Natura e turismo, la cultura dell’ambiente per una vacanza di benessere”. Il viaggio come “terapia detox”. Apprezzare destinazioni sconosciute al turismo di massa abbraccia molti interessi diversi – conservazione faunistica, avventura, attività outdoor, sport, sostegno alle comunità locali, studio, ricerca – uniti sotto il comune denominatore del benessere e di un ritorno positivo sul territorio. Relatori: D. Bomben, direttore formazione African Field Guides Association; S. Malatesta, professore associato in Geografia Università degli Studi di Milano-Bicocca; R. Leonardi, strategist manager Horse Touring; P. Rizzitelli, wellness economy strategist; S. Venneri, responsabile turismo e innovazione territoriale, Legambiente e Presidente Vivilitalia.