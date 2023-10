Bit 2024, offerta completa e di qualità per la fiera di Milano

Come ogni anno, Bit – Borsa Internazionale del Turismo, si impegna rispondere in tempo reale alle domande e ai trend della travel industry – oggi di nuovo in fermento – nella sua complessità.

Il settore è tornato a germogliare, confermando il 2023 come l’anno della definitiva ripartenza per l’industria turistica italiana. Del resto, l’inizio anno e la primavera sono stati caratterizzati da un’impennata decisiva della domanda, e anche l’estate, nonostante qualche sfida – data dal rincaro prezzi e dai climi torridi della Penisola – ha mantenuto il trend nettamente positivo, in particolare sul fronte del leisure e in termini di incoming internazionale (+3,6%. di stranieri in Italia da Francia, Olanda, Stati Uniti e Polonia)

Il mese di settembre, poi, ha richiamato l’interesse degli addetti ai lavori, trasformandosi da “mese spalla” in periodo di punta per i viaggi: un segno che stanno cambiando i pattern di viaggio. Sempre più turisti infatti scelgono questo mese per risparmiare, evitare le folle estive o godersi temperature più miti; sono 9,8 milioni gli italiani che hanno optato per una vacanza settembrina – un aumento dell’11% rispetto al 2022.

Arrivano le prime conferme: tutto il settore a raccolta

Di fronte a questo rinnovato slancio è fondamentale confrontarsi, aggiornarsi e fare rete all’interno della filiera, per un ragionamento diffuso e condiviso in termini di modernizzazione e nuove esigenze dei viaggiatori.

Secondo questo principio il format collaudato di Bit prosegue con la consueta suddivisione in tre aree espositive, Leisure (Incoming e Outgoing), Mice Village e BeTech.

L’Italia sarà come sempre ben rappresentata, da nord a sud, e diverse regioni sono già “on board”, come Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto. Anche la risposta estera risulta solida, con grandi ritorni come Giappone, Città di Tokyo, Cina, e rinnovate conferme, quali Barbados, Cuba, Giordania, Israele, Tunisia.

Per quanto riguarda i privati hanno aderito importanti nomi del settore, quali Gardaland, Blastness, Nh Hotels, MscCrociere, e, tra i vettori, Ita Airways e flydubai.

Infine non mancherà il sostegno autorevole delle associazioni di categoria, quali Astoi, Fto.

Torna il format “Bringing Innovation Into Travel”

Bit non è solo un marketplace per l’incontro fra domanda e offerta, ma uno spazio di condivisione fra persone orientato ad anticipare dati e tendenze, oltre che fornire strumenti di crescita professionale.

Torna anche quest’anno il format “Bringing Innovation Into Travel”, l’esclusivo palinsesto di convegni organizzato con il supporto di Business International, knowledge departement di Fiera Milano, ancora più vivo e fitto di incontri di approfondimento.

Saranno tre i temi cardine degli appuntamenti, macro trend, sostenibilità ma soprattutto di innovazione, dove, con editori, aziende e figure autorevoli della Travel Industry italiana e del mondo, si esploreranno i trend chiave del mercato dei viaggi.

Appuntamento centrale sarà “Wanderlust”, parola che richiama quell’innato desiderio di viaggiare dell’essere umano: in quest’occasione si riuniranno i top ceo internazionali del settore per un confronto sull’andamento del turismo di qui ai prossimi anni, trattando hot topics quali sostenibilità, consapevolezza, personalizzazione, accessibilità e approccio transgenerazionale.

“Bringing Innovation into Travel” è, però, anche una guida concreta. Attraverso workshop mirati, che intendono proporre una raccolta di strumenti pratici per addetti ai lavori, si parlerà di Intelligenza Artificiale e Web 3.0, di come questi ultimi stanno cambiando il modo di viaggiare – dall’ispirazione delle mete alla prenotazione –, di come la Travel Industry si sta adattando a nuovi tool, come l’utilizzo di Chat GPT3 o di come tecnologia e consulenza umana possano trarre beneficio l’una dall’altra nell’ambito dell’ospitalità.

Non mancherà un focus sulla sostenibilità. D’altra parte, l’atto del viaggiare è strettamente connesso con la nostra cultura, il nostro benessere e quello del territorio: parlare di turismo oggi non può prescindere dal tema della sostenibilità; intesa come tutela dell’ambiente ma anche della qualità della vita, di operatori e clienti. Si approfondiranno temi quali salvaguardia ambientale e responsabilità di impresa, così come soluzioni e strategie contro l’overtourism.

Bit 2024 si terrà all’Allianz MiCo da domenica 4 a martedì 6 febbraio 2024.

Per informazioni: www.bit.fieramilano.it, IG @bitmilano

Per sapere come diventare espositore a Bit 2024 visita questa pagina del sito. Per scoprire come partecipare come visitatore professionale, visita questa pagina.