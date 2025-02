Bit 2025, guida ai convegni in fiera

Al via domenica 9 febbraio la Bit 2025, in programma a Milano negli spazi espositivi di Rho Fiera. Tanti gli eventi organizzati e i convegni in agenda. Per i suoi lettori L’Agenzia di Viaggi Magazine (noi saremo al Padiglione 9, Stand P46) ha raccolto i principali fornendo una comoda guida pratica, spaziando dal mondo delle experience alla sostenibilità, fino – ovviamente – all’intelligenza artificiale.

DOMENICA 9 FEBBRAIO



EXPERIENCE: COME CREARLE E VENDERLE

Il primo appuntamento ospitato dalla Fiera Bit, domenica 9 febbraio alle ore 12:30, è il convegno “Creare e vendere esperienze uniche: abilitare i territori e rinnovare l’offerta turistica all’insegna della sostenibilità e autenticità” (Sala Bit 4 – Pad. 11). Un’occasione per riflettere su un nuovo modo di fare turismo, dove la scoperta e il rispetto del luogo diventano il vero cuore dell’esperienza.

Relatori: F. Gea, Fondazione Canavese2030; E. Santilli, responsabile area cultura&experience design Expirit; S.Gatto, marketing and sustainaibility manager Travel World Escape; G. Canini, co-fouder&Cmo Orma Guides; S. Speziali, head of content Wannabe Management.

FORMAZIONE, OBIETTIVO SOFT SKILL

La giornata di domenica prosegue, alle ore 14, con l’appuntamento “Soft skill nel turismo, quali sono e come coltivarle” (Sala Bit 4 – Pad.11). Un approfondimento su quelle che sono le doti principali che un buon professionista del settore deve dimostrare di possedere: capacità di comunicazione, conoscenza delle lingue, flessibilità ed empatia.

Relatori: E. Becheri, owner New Mercury Tourism Consulting; A. Ferrari, network director Gattinoni Group; F. Poletti, giornalista Linkedin Top Voice; F. Rognoni, ceo e founder Atomical; J. Meehan, docente senior Les Roches Global Hospitality Education.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

L’OVERTOURISM SI BATTE COSÌ

La seconda giornata di fiera, lunedì 10 febbraio, si apre alle ore 10:30 con il convegno “Distribuire e destagionalizzare. L’overtourism si batte così” (Sala Bit 1 – Pad. 9). Al centro dell’evento l’analisi attenta di una tendenza diventata transgenerazionale e distribuita lungo tutto l’arco dell’anno, attivando sui territori offerte esperienziali diversificate.

Relatori: D. Ravera, founder e ceo Destination Italia; G. Milani, direttore nazionale Fto; M. E. Rossi, direttrice marketing e promozione della gestione Enit; M. Montebelli, responsabile area ricerche e pubblicazioni Centro Studi Tci; V. Reino, head of public policy Airbnb Italia.

IL PRICING È DINAMICO

“Il prezzo dinamico contagia tutti: gestione e riflessioni sul mercato del travel” è il titolo del convegno che si tiene il 10 febbraio alle ore 11 in sala Bit 5 – Pad. 11. Un vademecum su come gestire al meglio la prenotazione in ottica trade e di consumatore finale, utilizzando anche software dedicati in grado di adeguare il prezzo all’offerta.

Relatori: L. Adami, brand general manager Volonclick Gruppo Volonline; C. Busca, direzione retail Gruppo Bluvacanze; A. Delfini, founder&ceo Blastness; C. Locatelli, chief operations manager Naar Tour Operator; P. Meroni, chief revenue&digital officer Alpitour World; A. Cani, ceo Kkm Group.

SFIDA CLIMATE CHANGE

Proseguono gli appuntamenti della seconda giornata di fiera con l’evento alle ore 12 (Sala Bit 1 – Pad. 9) “Climate change, la nuova sfida delle destinazioni”. Un approfondimento su come gli eventi metereologici estremi stanno ridefinendo la geografia dei viaggi e sulle misure messe in atto dalle destinazioni coinvolte.

Relatori: A. Guizzardi, professore Università di Bologna e direttore Cast; D. Di Gianvito, direttore Tourism Seychelles Italia; L. Guntern, market manager Italia Valais/Wallis Promotion; S. Venneri, responsabile turismo e innovazione territoriale Legambiente e presidente Vivilitalia; M. Tanca, professore associato Università di Cagliari.

TURISMO TRA AI E BIG DATA

Alle ore 12:30 di lunedì 10 febbraio, la Sala Bit 3 – Pad. 11 ospita il convegno “Smart Destination: il turismo tra Ai, realtà aumentata e big data. Il vero vantaggio è governare i dati, ma a discapito di chi?”. Un’analisi su come questi nuovi strumenti aprano nuove possibilità per rendere le destinazioni più accessibili e le esperienze di viaggio sempre più personalizzate e immersive. Grazie agli interventi di esperti e founder di startup innovative, ci si interrogherà su come trovare il giusto equilibrio tra innovazione e rispetto dell’identità culturale dei luoghi, evitando che la tecnologia uniformi l’offerta turistica e riduca la varietà delle esperienze. Sarà un’occasione per riflettere su come governare i dati in modo responsabile, garantendo un turismo avanzato, ma anche sostenibile e autentico.

Relatori: F. Diomede, director of business development Augmented City; S. Russo, ceo Immodrone; V. Dionisi, founder&ceo InsightUp; H. Rienzner, ceo Factory e managing partner e co-founder Guestnet.

MEGATREND: SOSTENIBILITÀ E LUSSO

“Sostenibilità in tempo reale: Ai e Gamification per la gestione dei flussi nelle destinazioni” è il convegno che si tiene il 10 febbraio alle ore 12:30 (Sala Bit 4 – Pad. 11). Come le tecnologie di intelligenza artificiale e soluzioni di viaggio innovative possano rivoluzionare la gestione dei flussi turistici, promuovendo un equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela ambientale. Applicazioni pratiche di previsione della domanda e distribuzione dei visitatori per migliorare l’efficenza operativa delle destinazioni turistiche.

Relatori: M. Lalli, founder&ceo The Data Appeal Company; L. Testa, sales promotion specialist Repower; I. Vitellio, ceo Cityopensource collaborative mapping platform e project manager Mappina (mappa alternativa della città).

Sempre alle 12:30 di lunedì (in Sala Bit 5 – Pad. 11) viene presentato il convegno dal titolo “Turismo di lusso: come promuoverlo e venderlo”. Luxury tourism è un termine ormai abusato, che ingloba lo sfarzo ma allo stesso tempo la semplicità, dai servizi iper personalizzati al contatto autentico con il territorio ospitante. Sono tante le sfumature possibili, ma che in comune hanno il tempo libero dedicato a sé stessi e alle proprie passioni da vivere spesso come periodo di apprendimento, lasciandosi coinvolgere dalle culture locali.

Relatori: S. Bajona, founder Onirikos; I. Ciraulo, brand manager Sono Travel Club; A. Grisdale, ceo Ic Bellagio; M. Mangia, ceo e presidente di Mangia’s; G. Scaramuzza, brand manager Ego Gruppo Alpitour.

VIAGGI D’AFFARI, TRAVEL MANAGER HI-TECH

Altro appuntamento del 10 febbraio alle ore 14 è il convegno “Il travel manager e l’Ai: verso l’integrazione delle competenze” (Sala Bit 2 – Pad. 9). I vantaggi nell’adozione di soluzioni generative sono evidenti in azienda, dove il travel manager può razionalizzare al meglio il budget disponibile e dedicarsi ad attività a valore aggiunto, e per i viaggiatori, le cui trasferte frictionless ottimizzano produttività e work-life balance.

Relatori: A. Guizzardi, professore Università di Bologna e direttore Cast; E. Carlino, direttrice commerciale business travel Gattinoni Group; P. de Filippo, country manager Sabre Italia; R. Billè, presidente Gbta Italia e boad member Gbta Europe.

FISCO E DINTORNI: CONTABILITÀ IN AGENZIA

Da segnare in agenda, sempre alle ore 14 di lunedì 10 febbraio (Sala Bit 4 – Pad. 11) l’evento su “Contabilità e fisco: cosa cambia in agenzia”. Intelligenza artificiale e comunicazione preventiva sono alcuni dei sistemi adottati per rendere più fluido il rapporto tra fisco e contribuenti. L’Agenzia delle Entrate cambia modalità di azione, privilegiando la prevenzione piuttosto che la repressione. Ecco cosa cambia in agenzia di viaggio, anche rispetto al nuovo software destinato alle partite Iva soggette alle pagelle fiscali.

Relatore: C. Fulin, consulente fiscale Fto.

RECEPTIONIST E ROBOT

Il pomeriggio di lunedì prosegue alle ore 15 con “Hospitality tra human touch e intelligenza artificiale” (Sala Bit 2 – Pad. 9). Tra catene internazionali e strutture indipendenti, il mondo dell’hôtellerie è oggi più competitivo che mai. Se il receptionist è in grado di accogliere con empatia, l’Ai può analizzare enormi quantità di dati, profilare e anticipare le esigenze di una clientela eterogenea. Come trovare quell’equilibrio tra interazione umana e tecnologia.

Relatori: G. Tammaro, regional retailing sales manager Emea Sabre Hospitality; L. Bove, founder Local Strategy; M. Colasanti, head of innovation Bwh Hotels Italia e Malta.

MISSIONE TAILOR MADE

In Sala Bit 5 – Pad. 11, alle ore 15:30 di lunedì, “Esperienze su misura: la personalizzazione e l’interazione con il turista nell’ospitalità nell’era dell’Ai”. Una visione sulle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale nel ridefinire gli standard di eccellenza nell’ospitalità moderna.

Relatori: A. Barreca, direttore generale Federturismo Confindustria e vice presidente Turismi.ai; L. Vescovi, direttore attività sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale Jampaa.it; G. Atzeri, chief digital officer Gruppo Destination Italia e co-founder e direttore sales&marketing Hubcore.ai; A. Polledro, esperto digital marketing e founder TellTheHotel e Kataspendo.

COME “FAR BENE” I SOCIAL

La Sala Bit 4 – Pad. 11 accoglie alle 15.30 del 10 febbraio il convegno “Social media: come usarli al meglio con l’aiuto dell’Ai”. Sono ormai di uso comune i software “intelligenti” che aiutano le aziende del turismo a gestire la comunicazione sui social. Generare contenuti, ideare campagne, interagire con i follower, stilare analisi e feedback sono le azioni consentite da ChatGpt, senza trascurare la supervisione e la personalizzazione dei contenuti.

Relatori: L. Baiano, chief information officer Welcome Travel Group; M. Dodaro, professore di social media management Il Sole 24 Ore Business School e Istituto europeo di design (IED) di Roma; R. Luly, consulente digital Fto; I. Maggi, direttore marketing e comunicazione Gattinoni Group.

TRAVEL RISK E RIPROTEZIONI

A chiudere l’agenda degli eventi di lunedì è il convegno, alle ore 16:30 (Sala Bit 2 – Pad. 9), “Travel risk management, in viaggio con il Piano B”. In uno scenario fluido e mutevole, le aziende devono garantire ai propri viaggiatori i massimi livelli di safety&security. La corretta gestione dei rischi e la pronta adozione di misure di riprotezione grazie allo stretto collegamento con Tmc garantiscono tanto chi è in trasferta quanto la reputazione dell’organizzazione.

Relatori: A. Lanzellotto, direttore multinational sales&account management Uvet Amex Gbt; D. Rota, ceo Tessellis; F. Fantozzi, senior security advisor Intenational Sos; G. Viesti, travel&mobility manager Salvatore Ferragamo; M. De Alvarado, business develompment manager Heymondo.

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO

OLIMPIADI DEL TRAVEL

Martedì 11 si apre alle 10.30 con l’evento “Olimpiadi e grandi eventi, lo sport volano del turismo” (Sala Bit 2 – Pad.9). Realatori: A. Cozzolino, head of accomodation Fondazione Milano Cortina; L. Cesarini, cco Trenord; S. Digiasi, ceo BWH Hotels Italia e Malta.

ASSICURAZIONI INTELLIGENTI

Prosegue la terza giornata di fiera, alle ore 11 presso la Sala Bit 3 – Pad. 11, con il convegno “Gli ambiti di applicazione dell’Ai nel settore assicurativo”. Per entrare nello specifico del mondo della tutela in viaggio, scoprendo come l’Ai permea i processi e agevola il lavoro umano. Relatori: E. Delmastro, cco Europ Assistance Italia; C. Garrone, ceo I4T – Insurance Travel; M. Masaracchia, direttore commerciale Spencer&Carter; R. Rossi, responsabile marketing e comunicazione Gruppo Nobis.

LEZIONE DI MARKETING PER ADV

Sempre alle ore 11 di martedì è la volta di “Brand positioning: strategie di marketing per tour operator e agenzie di viaggi” in Sala Bit 5 – Pad. 11. Un posizionamento solido non solo è in grado di attrarre nuovi clienti, ma favorisce anche la fidelizzazione.

Relatori: M. E. Rossi, direttore divisione marketing e promozione della gestione Enit; T. D’Angelo, direttore parchi archeologici di Paestum e Velia; N. Quarteroni, direttore generale Agriturismo Ferdy.

LAVORARE NEL TURISMO

Alle ore 12.30 dell’11 febbraio l’appuntamento “Lavorare nel turismo: come attrarre i giovani e trattenerli” avrà luogo in Sala Bit 3 – Pad. 11. Un’attenta disamina dei dati Inps, da cui risulta che nel 2023 nel turismo siano stati registreti 1,4 milioni di dipendenti, di cui 26,8% stranieri e al 52,3% di genere femminile. Circa lametà (45,8%) è a tempo determinato, ma ben il 58,7% ha più di 40 anni. Ecco quindi una serie di strategie per avvicinare i giovani alla professione, e quali armi usare per farli crescere all’interno del settore.

Relatori: M. Antonioli, direttrice Met Bocconi e vp Euopean Travel Commission; O. Galeazzi, amministratore LavoroTurismo.it; A. Priante, presidente Enit; C. Calabrese, hr director Gruppo Uvet; C. Costantini, peolple care&hr network manager Welcome Travel Group – Alpitour; C. Bertino, corporate&inter-companies marketing manager Alpitour.

VOGLIA DI OUTDOOR

Sempre allo ore 12.30 della giornata di martedì 11 febbraio, la Sala Bit 5 – Pad. 11 ospita il convegno dal titolo “Outdoor e active: l’irresistibile richiamo della natura”. C’è un interesse crescente nelle pratiche all’aria aperta che si riflette anche nella scelta delle vacanze. Dai senior alle Gen Y e Z, i viaggiatori ricercano esperienze di connessione profonda con la natura e di benessere olistico.

Là dove disponibilità e qualità dell’offerta – infrastrutture e accomodation dedicati, esperienze sul territorio, enogastronomia – rappresentano una componente determinante nell’ispirazione.

Relatori: E. Guidarelli, founder Dog In Dog Out; G. Dell’Orco, destination manager e founder Forum Progetto Borghi; M. Gabriele, direttore Visit Brescia; R. Maggioni, co-founder e direttore generale Sportit.

A CACCIA DI DESTINAZIONI

Altro appuntamento, che si tiene l’ultimo giorno di fiera alle ore 13.30 presso la Sala Bit 1 – Pad. 9, è il convegno su “Lo scouting di nuove destinazioni”. Come si trova una nuova destinazione? Da quali premesse si parte, quali criteri si tengono presenti nella scelta e quali valutazioni intervengono poi nella decisione finale? La parola ai diversi attori della filiera così da costruire il quadro d’insieme dei differenti segmenti turistici.

Relatori: B. Pellegrino, responsabile Going Resort; L. Massa, vp Southern Europe divisione crociere Gruppo Msc; M. Bolognesi, Carribean&South America destination manager Mainstream Alpitour; L. Stefanelli, vice president worldwide sales Costa Crociere.

“COMPENSARE” NON BASTA

Alle 14 di martedì 11 febbraio, in Sala Bit 3 – Pad. 11, l’ultimo convegno in agenda è “Viaggi e mobilità sostenibile: compensare non basta”. Il travel, industria energivora per eccellenza, si assume oggi una grande responsabilità: sviluppare business mitigando gli effetti negativi dei flussi di massa, incoraggiando scelte di trasporto e di alloggio eco-friendly, supportando le comunità locali e generando una legacy di lungo termine sulle destinazioni. Operatori ed esperti a confronto da Net Zero alle buone pratiche sui territori.

Relatori: M. Baroni, ceo e co-fondatore di Titanka!; M. Consalvo, ceo Aeroporto Fvg; F. Sgroi, direttore health&safety di Italo; G. Benincasa, direttore generale Aniasa.