Bit 2025, Welcome Travel svela il format “We Live The Bit” dedicato alle agenzie

Partnership con Bit Milano anche nel 2025 per il network di agenzie Welcome Travel Group. La rete sarà infatti presente alla kermesse meneghina – dal 9 all’11 febbraio a Rho – con un grande stand al Padiglione 9 e parteciperà al ricco programma di incontri della fiera con un format innovativo, We Live The Bit, dedicato alle adv.

Questo progetto rappresenta un’evoluzione della presenza del Gruppo alla manifestazione, con iniziative specificatamente pensate per le agenzie di viaggi, mirate a supportare lo sviluppo del business, favorire l’innovazione e promuovere il recruiting. We Live The Bit si articola su tre pilastri principali: Bit Talks, che prevede incontri formativi e di approfondimento su temi di attualità e interesse per il business delle agenzie; Bit4Business, con presentazioni delle novità commerciali, dei prodotti e delle strategie a cura dei partner; Bit4Job, che fissa incontri dedicati al recruiting con workshop e un’area dedicata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio al recruiting con Bit4Job, dove rappresentanti di diversi ambiti della travel industry presenteranno a studenti di scuole superiori e università le opportunità di lavoro e carriera nel settore. Durante la giornata di martedì 11 febbraio, sarà inoltre favorito l’incontro diretto tra candidati e aziende per la presentazione dei curriculum vitae e l’accesso a eventuali posizioni aperte.

Di seguito i Bit Talks – gli incontri sono a ingresso libero – di particolare interesse per la distribuzione:

Lunedì 10 febbraio 2025

10:30 – 11:30: Distribuire e destagionalizzare. L’overtourism si batte così.

12:30 – 13:30: Smart Destination: Il turismo tra AI, Realtà Aumentata e Big Data.

14:00 – 15:00: Contabilità e fisco in agenzia.

15:30 – 16:30: Social media: come usarli al meglio con l’aiuto dell’AI.

Martedì 11 febbraio 2025

12:30 – 13:30: Lavorare nel turismo: come attrarre i giovani e trattenerli.

13:30 – 14:30: Lo scouting di nuove destinazioni.

«Invitiamo le agenzie di viaggi a partecipare a We Live The Bit – esorta Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – Un’occasione imperdibile per approfondire temi strategici, scoprire nuove opportunità e fare networking con i principali protagonisti del settore. Ma non solo, sarà un momento nel quale potremo e dovremo dimostrare ai giovani coinvolti nel Bit4Job quanto sia attrattivo il nostro settore e quante diverse e innovative opportunità lavorative offre. Le agenzie di viaggi presenti saranno protagoniste anche in questo speciale momento».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Welcome Travel