Bit 2026, i talk de L’Agenzia di Viaggi e ViaggiOff

Focus su agenzie di viaggi ed experience a Bit 2026, ai nastri di partenza a Milano dal 10 al 12 febbraio prossimi in piena atmosfera olimpica.

Quest’anno L’Agenzia di Viaggi Magazine – storico media partner dell’evento – scende in campo a Rho Fiera nell’arena dei con due talk che offriranno spunti e riflessioni sull’evoluzione delle adv e sulla ormai centralità delle esperienze di viaggio nella costruzione dei pacchetti turistici.

LE ESPERIENZE. Il primo appuntamento, moderato da Mariangela Traficante, sarà il convegno “Osservatorio Experience: le tendenze 2026 di ViaggiOff”, il 10 febbraio dalle 12.15 alle 13 nella Travel Expert Arena (Pad.9). Il panel vedrà confrontarsi interlocutori specializzati: dall’Italia green ai nuovi concept del lusso, dalle destinazioni più pop ai nuovi filoni del turismo culturale. Nel parterre di esperti chiamati a condividere le proprie visioni: Angelica Benedetti, team leader Agenzie Italia di Civitatis; Antonella Guerra, esperta di turismo sostenibile e progettazione territoriale; Pietro Fattori, responsabile comunicazione esterna e relazioni istituzionali della Fondazione Fs Italiane; Mauro Morellini, ceo di Morellini Editore; Ana Serra, founder e ceo dell’incomista Selected Tours Italy; Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del turismo nel Sultanato dell’Oman.

LE AGENZIE DI VIAGGI. Il secondo appuntamento, invece, sarà l’11 febbraio dalle 11.15 alle 12 con il talk “Spazio Agenzia: il mestiere che cambia”, sempre nella Travel Expert Arena (Pad.9). Come si evolve la vendita di viaggi? Quali strumenti e format adottare per stare al passo con i tempi, conquistando i clienti della Gen Ai? La moderatrice Giulia Di Camillo, giornalista de L’Agenzia di Viaggi Magazine, proverà a rispondere a queste domande nel panel che vedrà on stage Luca Caraffini, ceo Istante Viaggi; Fabio Angiolillo, cofounder Business Class – The Travel Lounge; Tatiana Rigon, fondatrice La Gente dei Viaggi; Deborah Rainis, capofila Travel Angels; Roberta Bampa, founder Archè Tech; e Ornella Agnolon di Portotravel. Tutte agenzie che hanno saputo cavalcare il cambiamento e che consegneranno alla platea esempi e, soprattutto, visioni.

L’Agenzia di Viaggi Magazine, ViaggiOff e L’Annuario del Turismo ti aspettano a Bit dal 10 al 12 febbraio a fieramilano-Rho: Padiglione 9 – Stand H13-H17.