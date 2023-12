Bit-Welcome per tre anni insieme: le adv tornano in fiera

La partnership tra Bit Milano e Welcome Travel Group che porterà la convention della rete agenziale in fiera a febbraio non sarà un’iniziativa isolata: «Si tratta di un progetto che ci vedrà insieme per i prossimi tre anni – ha annunciato Simona Greco, direttore manifestazioni Fiera Milano, nell’appuntamento con la stampa in cui sono stati svelati i primi dettagli dell’accordo e di cosa ci si dovrà aspettare nei padiglioni di Allianz MiCo Milano dal 4 al 6 febbraio – È un investimento importante anche finanziariamente, che abbiamo chiesto a soci e casa madre Fiera Milano e che porterà i suoi frutti a entrambi».

L’obiettivo è chiaro: «È un ritorno dell’industria organizzata in Bit – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group – In fiera verrà rappresentata la distribuzione organizzata outgoing in maniera importante, in tutte le sue componenti. Capiremo come far evolvere l’accordo nei prossimi anni, l’impegno reciproco è di sviluppare attività insieme che potranno essere convention o altri tipi di eventi che coinvolgano i partner, gli azionisti in primis».

Anche questa partnership si inserirà nel solco di quello che vuole essere Bit: «Andiamo oltre il puro concetto di far incontrare domanda e offerta – spiega Greco – Faremo analisi, formazione, forniremo la cassetta degli attrezzi per il turismo di domani, con attenzione a tutti i target e ai flussi che cambiano, e parleremo di aviation, ospitalità, innovazione, dei temi caldi del settore».

La sfida di “In orbita“, questo il titolo della convention Welcome Travel Group che dal punto di vista logistico coinvolgerà 20 hotel e 35 bus che si occuperanno degli spostamenti, è ambiziosa. «Questa sarà la nostra prima convention trasversale – racconta Apicella – con 1.600 adv Welcome Travel Group e Geo Travel Network che abbiamo selezionato e circa 80 partner commerciali, tra cui già confermati Ita Airways, Allianz, Sekurest, Amex oltre naturalmente a Alpitour World, Costa Crociere e Neos, con i quali abbiamo già chiuso le adesioni in tre settimane».

I partner saranno a tutti gli effetti espositori in fiera, contribuendo così a portare o riportare in Bit diverse realtà del turismo organizzato, in un’area di 2400 mq dedicata ma aperta logicamente a tutti, in cui potranno incontrare tutti gli avventori e non solo le agenzie del network, che a loro volta parteciperanno a Bit e avranno a disposizione tutti gli espositori presenti. «Si svilupperà sui tre giorni di Bit. Avremo due sessioni plenarie, domenica pomeriggio e martedì mattina, ci sarà la formazione e naturalmente i nostri azionisti saranno protagonisti con noi, a partire da due serate, una in cui Costa Crociere lancerà il suo evento di Sanremo e un appuntamento in cui Turisanda celebrerà il suo centenario in esclusiva per le agenzie del nostro gruppo».

E d’altronde si tratta di un riconoscimento importante dato che, come spiega ancora Apicella, «da Welcome arriva oltre il 60% di fatturato in Italia sia per Alpitour che Costa Crociere».

Welcome Travel Group ha chiuso il 2023 con un totale volume d’affari sui partner contrattualizzati 2022/23 di 1 miliardo 934 milioni di euro, di cui 1,437 sul leisure, 484 milioni sui vettori, 13 milioni per le assicurazioni, realizzando un aumento del 44% sul 2021/22 e del 18% sul 2018/19. Per il 2024 il network registra al momento una crescita dei volumi leisure del 29% rispetto all’anno in corso e punta a chiudere al +12%.