BizAway acquisisce il ramo Business Travel di Next Generation Travel

BizAway ha completato l’acquisizione del ramo Business Travel di Next Generation Travel. La scale up friulana, attiva nel business travel dal 2015, e che lo scorso mese ha aperto la sua prima sede extra-europea a Dubai, ha acquistato l’intero pacchetto clienti, accogliendo nel team 17 dipendenti dell’agenzia di viaggio, già nella Top 10 italiana per dimensione.

Ngt raccoglie al suo interno diverse realtà produttive esistenti, tutte caratterizzate da un’esperienza pluridecennale unita all’utilizzo delle migliori tecnologie sul mercato. Nello specifico, è specializzata in Business Travel, Traffico Etnico, Distribuzione, Leisure e Mice. Per quanto riguarda il settore dei viaggi di lavoro, Ngt si è sempre impegnata per semplificare e standardizzare gli aspetti procedurali, economici e qualitativi delle trasferte che il personale aziendale si trova a dover affrontare, ponendo sempre al primo posto le esigenze del cliente.

«Questa acquisizione rappresenta per noi un passo molto importante in un’ottica di crescita e consolidamento sul panorama italiano – spiega Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway – Siamo molto felici che Ngt, con cui condividiamo diversi valori, abbia trovato la nostra soluzione in linea con le necessità dei suoi clienti corporativi più esigenti e siamo certi che insieme potremmo garantire un servizio ancor più efficiente e all’avanguardia».