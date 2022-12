BizAway affida l’amministrazione a Mariotti

Nuova nomina in casa BizAway, scaleup attiva dal 2015 nel business travel: a Vincenzo Mariotti è stato affidato l’incarico di accounting e administration manager.

Mariotti si occuperà di definire i processi – dal bilancio alle chiusure mensili, fino alla rendicontazione – supervisionando e coordinando tutte le attività fiscali, contabili e amministrative.

Torinese, classe 1984, Mariotti è laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Verona. Dopo sei anni nel Gruppo austriaco di Grein, nel 2013 si è trasferito in Australia, a Brisbane, dove è rimasto per tre anni e ricoprendo il ruolo di accounts payable officer per la Capitol Body Corporate Administration. Tornato in Italia nel 2016 è stato uno dei primi a entrare nel team finance di Aldi, contribuendo così alla definizione delle primissime procedure, implementazione software e hiring. Nel 2019 ha fatto il suo ingresso ufficialmente nel mondo digital, partecipando alla trasformazione di Supermercato24, quella che oggi è Everli, arrivando a ricoprire il ruolo di head of financial accounting, coordinando attività in altre country europee e definendo l’Erp del Gruppo e l’implementazione di un sistema accounting e amministrativo.

Il suo ruolo sarà quello di guidare il team amministrativo in una crescita collettiva, grazie all’analisi economica di tutti gli aspetti del business.

«Siamo convinti che l’ingresso di Vincenzo – ha dichiarato Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – sarà decisivo per efficientare ulteriormente i nostri processi finanziari e amministrativi. Grazie alla sua lunga esperienza potrà sicuramente contribuire dando un valore aggiunto nello snellire e semplificare le procedure».

Da parte sua, Mariotti ha commentato: «Inizio questo nuovo capitolo della mia vita insieme a BizAway, una realtà che conosco da tempo e che ho sempre osservato volentieri, che unisce la mia passione per i viaggi con quella per il mondo finanziario. Durante il mio percorso professionale, ho avuto la possibilità di misurarmi in realtà diverse e ho compreso a fondo quanto sia importante e allo stesso tempo stimolante lavorare in una società che vuole crescere insieme al suo team, per guardare al futuro e costruire ogni giorno qualcosa di nuovo».