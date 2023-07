BizAway cresce ancora: 10 milioni di euro da illimity

Nuovo finanziamento per la scaleup BizAway, attiva dal 2015 nel settore del business travel, che, dopo due round da 2 e 2,5 milioni di euro nel 2020 e uno da oltre 10 milioni nel 2022, ottiene un altro finanziamento a medio termine di 10 milioni di euro da parte di illimity.

«Siamo estremamente felici e grati per questo risultato che ci consentirà di rafforzarci e di innovarci ulteriormente – dichiara Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – Grazie a questo investimento, potremo infatti sviluppare nuove soluzioni a supporto delle grandi aziende con l’obiettivo di snellire le procedure legate ai viaggi di lavoro e offrire un’esperienza migliore e sempre più completa».

La somma ottenuta avrà infatti l’obiettivo di rafforzare l’impegno di BizAway in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, come la sua ultima feature BizzyFlex, che offre la possibilità di cancellare qualsiasi prenotazione fino a tre ore prima della partenza, e di consolidare il posizionamento della realtà nel settore, grazie a nuove acquisizioni e partnership.

I NUMERI DI BIZAWAY

Con un fatturato triplicato solo lo scorso anno, che prevede di crescere oltre i 100 milioni di euro in breve tempo, BizAway conta oggi più di 220 dipendenti, con una crescita in termini di volume del +171% nell’ultimo anno, e otto sedi totali: tre in Italia (Spilimbergo, Milano e Padova), due in Spagna (Barcellona e Vigo), due in Albania (Scutari e Tirana) e una, inaugurata a marzo, negli Emirati Arabi (Dubai).

Dalla sua nascita sono state registrate più di 1.500.000 prenotazioni che hanno permesso di risparmiare almeno 15 milioni di euro alle circa 1600 aziende clienti. La scaleup si è confermata per il terzo anno consecutivo “Leader della crescita” al 64° posto nella classifica stilata da Statista e Il Sole 24 Ore e una delle “Fastest growing company” al 301° posto nella classifica FT1000 elaborata da Financial Times e Statista.