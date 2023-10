BizAway lancia il pacchetto “agevolato” dedicato alle Ong

BizAway, piattaforma specializzata in business travel, implementa la sua offerta digitale di prenotazione con l’inserimento di un pacchetto agevolato creato ad hoc per le Organizzazioni non governative (Ong).

Per le Ong BizAway ha infatti messo a disposizione una tariffa agevolata – 3 euro a prenotazione – con l’accesso a tutti i servizi dalla piattaforma, tra cui l’ampio inventario disponibile che consente un risparmio medio del 25% (rispetto alla stessa prenotazione), un risparmio utile che va ad incidere positivamente sui fondi limitati, spesso su base volontaria, che hanno a disposizioni le Ong.

Inoltre, sempre considerando le aree particolarmente a rischio in cui operano le organizzazioni governative, il pacchetto offre servizi digitali per monitorare real time il livello del travel risk per un pieno controllo sui viaggiatori- operatori, così da essere sempre informati su luoghi e spostamenti attraverso una mappa dinamica online.

La piattaforma consente anche di controllare e limitare le prenotazioni del personale al seguito delle Ong , un plus molto apprezzata per controllare le spese delle diverse sedi. Con BizzyFlex la piattaforma dà poi la possibilità di rendere tutti i viaggi flessibili e rimborsabili, per circa l’80% del valore.

Le Ong possono, elemento molto importante questo, monitorare le emissioni di CO2, così da controllare l’impatto ambientale dei loro viaggi; BizAway, consente anche ai suoi clienti di compensare le emissioni prodotte attraverso una partnership con Eden Reforestation Project.

«I viaggi di lavoro per Ong sono un aspetto essenziale dell’operato di queste organizzazioni – afferma Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway – ma comportano sfide significative in termini logistici e finanziari. Tuttavia, con una pianificazione adeguata, il supporto finanziario e un focus sulla sostenibilità, le Ong possono continuare a fare la differenza nelle vite delle persone in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di queste organizzazioni i nostri servizi, poiché crediamo che la facilitazione dei loro viaggi sia un modo concreto per promuovere il cambiamento positivo nel mondo, e siamo grati per l’opportunità di contribuire a rendere il loro lavoro più agevole ed efficace».