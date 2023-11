Black friday, arrivano le promo di Gnv e Minor Hotels

Proseguono le promozioni del Black Friday. Gnv (Gruppo Msc) ha annunciato la promo dal 23 al 26 novembre – con disponibilità limitata – con sconti del 50% su tutte le linee servite dalla Compagnia, a esclusione di quelle nelle Baleari, per viaggi fino a settembre 2024.

Non è tutto. A questi primi quattro giorni seguirà un’ulteriore settimana con sconti del 45%, sempre con disponibilità limitata, in occasione della Cyber Week dal 27 novembre al 4 dicembre per viaggi fino a settembre 2024 su tutte le linee operate dalla Compagnia, a esclusione di quelle nelle Baleari.

Per 12 giorni consecutivi, quindi, Gnv apre all’acquisto a prezzi vantaggiosi di biglietti per questa stagione invernale e per la prossima estate, con la possibilità di accedere all’eventuale annullamento gratuito fino a 14 giorni prima della partenza.

Tra le linee alle quali verranno applicate le promozioni sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna, dove la Compagnia opera con le linee Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, e la Sicilia con le tratte da e per Palermo verso Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese.

La Compagnia è operativa anche in Marocco con cinque linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei grazie ai collegamenti Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador; in Albania, con la linea Bari-Durazzo, e in Tunisia dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.

Promozioni per questo Black Friday anche da Minor Hotels Europe and Americas, che ha annunciato un’offerta esclusiva sui soggiorni presso gli hotel in Europa e in America, con sconti fino al 40% per i membri del programma fedeltà Nh Discovery e fino al 30% per gli utenti non iscritti.

Questa promo è disponibile per le prenotazioni effettuate dal 16 al 28 novembre ed è valida per tutte le destinazioni nazionali e internazionali dal 23 novembre al primo aprile 2024 per i soci Nh Discovery e, fino al 29 febbraio, per coloro che non sono iscritti al programma fedeltà.

Inoltre, i titolari di Nh Discovery possono ottenere premi e vantaggi esclusivi, tra cui oltre cinque Discovery Dollars per le prenotazioni effettuate tramite il sito web nh-hotels.com.