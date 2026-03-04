Blastness ottiene 3 milioni da Intesa Sanpaolo

Finanziamento strategico di Intesa Sanpaolo del valore di 3 milioni di euro finalizzato alla crescita e lo sviluppo sostenibile e digitale di Blastness, tra i principali player nella fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere.

Fondata nel 2004 per supportare le strutture ricettive nello sviluppo del canale di vendita ufficiale e da oltre 15 anni consecutivi provider di spicco nei sistemi di distribuzione per hotel 5 stelle in Italia, Blastness è riconosciuta a livello internazionale quale partner per presidiare i canali digitali, ottimizzare le prenotazioni dirette e massimizzare i ricavi.

Recentemente Blastness ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti come “HotelTechAwards 2026” quale migliore sistema di gestione delle prenotazioni alberghiere al mondo. La piattaforma Blastness, con oltre 2 miliardi di euro di prenotazioni transate annualmente, ha registrato una crescita significativa dei volumi di prenotazioni on-line con un incremento di oltre il 210% negli ultimi sette anni.

L’operazione di finanziamento, perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, supporta gli investimenti del Gruppo Blastness in Ricerca & Sviluppo nel campo delle applicazioni dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di prenotazione e vendita per il settore alberghiero. La Banca, inoltre, supporterà Blastness nelle operazioni di crescita per acquisizioni e nell’internazionalizzazione, attraverso il credito, la consulenza e la presenza della banca in circa 40 Paesi nel mondo.

Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, si rafforza così l’impegno di Blastness nel percorso di crescita sostenibile: il Gruppo guidato da Carlo Messina ha messo a disposizione di Blastness la soluzione denominata S-Loan, che prevede una riduzione del tasso al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance su prodotti, processi e servizi.

Nell’ottica di generare impatti positivi Esg, Blastness si avvale anche delle soluzioni welfare del Gruppo Intesa Sanpaolo. E per fornire sostegno in ambito sanitario ai circa 250 dipendenti del Gruppo, Blastness ha sottoscritto due polizze sanitarie collettive di Intesa Sanpaolo Protezione a tutela della salute e supporto del personale in caso di malattia grave o infortunio, oltre a mettere a disposizione di tutti i dipendenti del Gruppo la piattaforma Welfare Hub attraverso la quale eroga quota parte degli incentivi annuali.

Per Andrea Delfini, ceo di Blastness: «La partnership con Intesa Sanpaolo non rappresenta solo un supporto alla nostra crescita, è un riconoscimento concreto della visione con cui Blastness sta guidando l’innovazione tecnologica nel settore dell’ospitalità. Questa collaborazione contribuisce al nostro piano di sviluppo, che prevede investimenti significativi nell’evoluzione delle piattaforme tecnologiche con l’obiettivo di posizionarci come partner strategico nell’offerta di soluzioni sempre più complete, evolute e ad alto valore aggiunto. In una fase di forte crescita, in cui stiamo consolidando il ruolo di Blastness sui mercati internazionali, il finanziamento orientato al raggiungimento di obiettivi Esg risulta particolarmente strategico in ottica di sostenibilità e innovazione responsabile per il miglioramento del benessere delle nostre persone».