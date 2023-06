Blu Hotels, 30 anni e sempre più green: un albero in dono ai dipendenti

Un albero per festeggiare i 30 anni. E’ il regalo che Blu Hotels ha scelto di donare ai propri dipendenti – in collaborazione con Treedom, il sito grazie al quale è possibile piantare alberi a distanza – a testimonianza del proprio impegno per un ambiente sempre più sostenibile.

Risale infatti al 1993 la fondazione di Blu Hotels, grazie a Nicola Risatti e Fabrizio Piantoni, cugini e discendenti di una famiglia di imprenditori del settore alberghiero. Oggi sono rispettivamente presidente e vicepresidente e gestiscono un Gruppo che conta trenta strutture, tutti hotel e villaggi a 4 stelle e 4 stelle superior per un totale di oltre 3.000 camere.

«Dal 1993 – spiega Nicola Risatti – rappresentiamo una costante nel panorama dei servizi alberghieri del nostro Paese, grazie all’impegno, alla passione e al desiderio di crescita continua. Quello dell’albero è un piccolo gesto per contribuire a rendere un po’ più verde il pianeta e a sensibilizzare su uno dei valori alla base della nostra filosofia aziendale, che da sempre vuole coniugare il piacere di una vacanza con il rispetto dell’ambiente che ci circonda».

Saranno 600 le nuove piante, con alberi di cacao in Camerun, di caffè in Colombia, di limone in Malawi, Tefrosie in Madagascar, Anacardi e Roble in Ghana e Colombia.

La scelta green di Blu Hotels è ben evidenziata dall’attenzione verso un consumo più sostenibile e un efficientamento energetico all’interno delle strutture. Il Blu Hotel Natura & Spa, a Folgaria, ad esempio, è stato completamente realizzato in legno secondo i principi della bioarchitettura, con le camere dotate di un sistema di domotica all’avanguardia gestibile direttamente dall’ospite.

Sul fronte “plastic free”, gli hotel e i resort stanno progressivamente sostituendo i prodotti delle linee di cortesia monouso, inserendo i dispenser ricaricabili per abbattere gli sprechi e ottimizzare le risorse. In linea con la filosofia ecosostenibile anche la riduzione graduale dell’utilizzo dei detersivi, grazie alla sostituzione delle tovaglie in cotone con tovagliette in fibre naturali che bilanciano il rispetto per la natura e la funzionalità del design.