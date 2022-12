Blu Hotels, al via la stagione invernale sulla neve

Monaco di Baviera green e a tutto shopping Verde, shopping e curiosità: Monaco di Baviera si presenta come destinazione per un long weekend, per assaporare l’atmosfera bavarese non solo durante la celebre Oktoberfest ma in tutti i periodi...

E ora Uber arriva in slitta in Lapponia Uber arriva anche in slitta, e non poteva che essere altrimenti a Rovaniemi, il paese di Babbo Natale in Finlandia. La famosa app di prenotazione lancia una sua edizione speciale...

A Lignano il presepe di sabbia e un albero di Natale su cui arrampicarsi Il presepe sarà di sabbia, come si conviene a una località balneare, e sull’albero alto 12 metri si potrà salire. Ecco il Natale di Lignano Sabbiadoro, la località del Friuli...