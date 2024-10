Bluserena Hotels & Resorts vuole sempre più clienti dall’estero

L’estate 2024 si è conclusa con risultati positivi per Bluserena Hotels & Resorts, sia in termini di volumi che di adr. In particolare Is Serenas Badesi Resort, nel nord della Sardegna, ha registrato un ottimo risultato, superando le aspettative in termini di presenze e segnando l’apprezzamento della formula Full All Inclusive, un concept di servizio nuovo in Sardegna per un resort di questo livello, fanno sapere dall’azienda.

Ora il gruppo, presente a Ttg Travel Experience (Pad A3, St. 439-502) si sta preparando all’inverno con Hotel Sansicario Majestic, unica struttura di montagna del gruppo, che riaprirà il 22 dicembre prossimo.

APERTURA VERSO MERCATI ESTERI

Nel 2023, Bluserena ha iniziato ad aprirsi verso i mercati esteri, segnando una svolta significativa rispetto al passato. Dopo aver accolto prevalentemente una clientela italiana (95% nel 2022), l’azienda ha iniziato a rivolgersi a un pubblico sempre più globale. Questo cambiamento ha comportato importanti adeguamenti, dalla formazione del personale all’introduzione di servizi più orientati al mercato estero, come l’animazione e l’uso della lingua inglese.

NUOVI OBIETTIVI 2025

Guardando al futuro, Bluserena prevede di arricchire la propria offerta con nuovi servizi nel settore food & beverage, mantenendo sempre l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Contestualmente, il gruppo continua ad attribuire grande importanza al benessere dei propri collaboratori promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. Questo impegno è stato riconosciuto a livello internazionale con il Premio Welcome Unhcr 2024, conferito per aver promosso percorsi di inclusione lavorativa per rifugiati.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluserena