Bluserena presenta il suo Inclusive Made in Italy nel webinar del 19 marzo

03 Marzo 07:00 2026

Appuntamento al 19 marzo, alle 14:30, con il webinar “Bluserena Hotels & Resorts rivoluziona le sue formule: nasce l’Inclusive Made in Italy”.

L’appuntamento – iscriviti al link – vedrà la presenza di Marco Masserini, group director of sales, e Massimo Zanon, sales senior consultant di Bluserena Hotel & Resorts.

Al centro dell’incontro quella che è la più grande trasformazione della storia per Bluserena Hotels & Resorts, che presenta il nuovo modello di vacanza Inclusive Made in Italy disponibile in tutti i suoi resort a partire dalla stagione estiva 2026.

Il Gruppo supera il tradizionale schema della pensione completa e introduce tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – ripensate per offrire più valore, più gusto, più servizi e più libertà alle famiglie italiane e internazionali.

Accanto al rinnovamento delle formule, Bluserena lancia anche il nuovo concept di ristorazione, “La Trattoria”, presente in tutti i resort e omaggio autentico alla cucina regionale italiana, con ricette locali, atmosfera calda e una selezione di vini che valorizza il territorio.

