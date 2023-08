Bluserena spinge sulla mobilità green in vacanza con le ebike

Umbria, la vecchia ferrovia si percorre in bici con la SpoletoNorcia Mtb Per gli sportivi amanti delle due ruote – ma anche per le famiglie e i curiosi – settembre si annuncia con un weekend open air nel cuore d’Italia, in Umbria.... The post Umbria, la vecchia ferrovia si percorre in bici con la SpoletoNorcia Mtb first appeared on ViaggiOff.

Flower Power Festival, autunno nel segno dei fiori a Monaco di Baviera La chiusura dell'estate e le prime avvisaglie d'autunno a Monaco di Baviera non sono solo sinonimo di Oktoberfest, la celeberrima manifestazione che riunisce centinaia di migliaia di persone, locals e...

Viaggio in comitiva? Manuale in 5 punti per non litigare Anche se i "solo traveller" rappresentano ormai un trend in ascesa, non si scalfisce l'appeal dei viaggi in compagnia. Che sia la vacanza della sognata maturità, il viaggio di gruppo...