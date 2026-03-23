Bluserena tra i Best Workplaces Italia 2026

Bluserena Hotels & Resorts entra nel ranking dei Best Workplaces Italia 2026 di Great Place to Work, la speciale classifica che premia le aziende italiane con i migliori ambienti di lavoro e i più alti livelli di fiducia e soddisfazione dei collaboratori.

Il risultato è parte di un percorso già avviato dall’operatore nei mesi precedenti: nel dicembre 2025 Bluserena è infatti entrata anche nella Top 10 delle Best Workplaces South Italy cross industries, tra oltre 400 aziende analizzate.

Al sondaggio, che si basa sui risultati della survey anonima Great Place to Work somministrata ai dipendenti, ha partecipato oltre l’89% della forza lavoro composta da 2.100 persone circa, e l’84% ha definito Bluserena un eccellente luogo di lavoro, sottolineando la possibilità di esprimere il proprio potenziale, crescere professionalmente e costruire il proprio futuro all’interno dell’azienda.

Il ceo di Bluserena, Marcello Cicalò, ha così commentato l’importante riconoscimento: «Essere riconosciuti da Great Place to Work tra le migliori aziende italiane in cui lavorare ci riempie di orgoglio. È la conferma concreta che il percorso di crescita e trasformazione intrapreso da Bluserena negli ultimi tre anni sta andando nella direzione giusta. Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano di oltre duemila persone che, con professionalità e passione, contribuiscono ogni giorno a costruire la nostra azienda. In Bluserena – ha continuato Cicalò – crediamo che una grande azienda nasca prima di tutto dal sentirsi parte di una community: un ambiente in cui le persone possano crescere, esprimere il proprio talento e sentirsi parte di un progetto comune, fondato su valori ed etica realmente praticati. Questo riconoscimento ci rende orgogliosi, ma soprattutto ci responsabilizza a continuare a investire nelle persone e nella qualità del nostro ambiente di lavoro».

Ogni anno l’azienda dedica oltre 6mila ore alla formazione attraverso il Talent Center Crew, un sistema di crescita professionale rivolto ai collaboratori di headquarter e resort. Il programma combina formazione in presenza, team building e percorsi online.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluserena Hotels & Resorts