Bluserena versione incoming: sempre più ospiti stranieri

L’estate 2024 si è conclusa con risultati positivi per Bluserena Hotels & Resorts, sia in termini di volumi che di adr. In particolare Is Serenas Badesi Resort, nel nord della Sardegna, ha registrato un ottimo risultato, superando le aspettative in termini di presenze e segnando l’apprezzamento della formula Full All Inclusive, un concept di servizio nuovo in Sardegna per un resort di questo livello, fanno sapere dall’azienda.

Ora il Gruppo, presente a Ttg Travel Experience (Pad A3, St. 439-502), si sta preparando all’inverno con Hotel Sansicario Majestic, unica struttura di montagna, che riaprirà il 22 dicembre prossimo.

APERTURA VERSO MERCATI ESTERI

Nel 2023 Bluserena ha iniziato ad aprirsi verso i mercati esteri, segnando una svolta significativa rispetto al passato. Dopo aver accolto prevalentemente una clientela italiana (95% nel 2022), l’azienda ha iniziato a rivolgersi a un pubblico sempre più globale. Questo cambiamento ha comportato importanti adeguamenti, dalla formazione del personale all’introduzione di servizi più orientati al mercato estero, come l’animazione e l’uso della lingua inglese.

NUOVI OBIETTIVI 2025

Guardando al futuro, l’obiettivo è arricchire l’offerta con nuovi servizi nel settore food & beverage, mantenendo sempre l’impegno nella sostenibilità. Grande importanza anche al benessere di collaboratori e dipendenti promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente. Questo impegno è stato riconosciuto a livello internazionale con il Premio Welcome Unhcr 2024, conferito per aver promosso percorsi di inclusione lavorativa per rifugiati.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluserena