Bluvacanze, Busca: «È svolta digital per le agenzie»

È un motore tutto digital quello che Bluvacanze ha introdotto in questa decisiva stagione operativa, dopo aver fatto ripartire con efficacia il post pandemia da Covid.

Come spiega Claudio Busca, general manager leisure di Bluvacanze, intervistato durante la Bit di Milano, «con la digitalizzazione mirata possiamo finalmente dare continuità alle nostre politiche commerciali grazie ai contratti con i t.o. partner di durata triennale, e a quelli chiusi con altri operatori per il 2025».

A tutto questo, aggiunge Busca, «ben si coniuga la nostra strategia di semplificazione delle varie procedure operative nelle agenzie di viaggi con una rimodulazione all’insegna della tecnologia avanzata. A conti fatti disponiamo di un contratto digitale, di documenti di viaggio in versione digital, per agevolare le nostre adv nella gestione della loro agenda di lavoro».

E riguardo alle prospettive per il 2024, qui Busca è prudente: «Non possiamo prendere a paragone il 2023, perché nella prima parte dello scorso anno abbiamo avuto una curva del booking nella quale le vendite sono letteralmente schizzate, mentre quest’anno è tutto più calmierato perché la situazione internazionale non ci permette di essere sicuri nelle previsioni. L’esempio lampante è quello dell’Egitto, una destinazione che pur non essendo del tutto ferma, presenta molteplici incognite e di fatto non sta decollando nelle prenotazioni. Se dovesse perdurare questa sua ‘stasi’ si avrebbero delle inevitabili ricadute su altre mete alternative come Grecia e Spagna».

Ma nonostante queste variabili indipendenti il general manager leisure di Bluvacanze è fiducioso: «Sull’andamento della stagione in generale sono ottimista e ho già ribadito in altre occasioni che per il 2024 il mantra deve essere maggiore redditività per tutta la filiera, e in particolare per le agenzie di viaggi».

Un obiettivo raggiungibile grazie agli strumenti digitali che Bluvacanze ha predisposto come la gift card disponibile da marzo per i viaggiatori che accedono al sito web dell’azienda, contenente diversi vantaggiosi voucher promozionali.

Nel dettaglio il sito web è stato organizzato in aree tematiche tra viaggi romantici, city break, avventura, natura, spiaggia, ponti e festività. Con l’introduzione della carta-regalo digital senza soglie di valore si può acquistare un viaggio o una porzione di esso in ogni occasione di festa: un’opportunità aggiuntiva che si può consultare nella vetrina online delle insegne retail del Gruppo Bluvacanze.

Inoltre, ogni acquisto concorre a realizzare il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Blu&club, che contemporaneamente è un’app di dialogo con le agenzie di viaggi ma anche un programma di fidelizzazione. E nel primo anno di lancio, gli iscritti si vedranno prorogare il saldo-punti del 2023 nel 2024, premiandone così la fiducia, con una politica di loyalty a beneficio della filiera. Un dinamico customer journey che coinvolge attivamente i punti vendita, permettendogli anche di individuare una nuova domanda.