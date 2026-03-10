Bluvacanze, completato il rimpatrio dei viaggiatori

Tutti a casa, sani e salvi. Il Gruppo Bluvacanze ha completato ieri, lunedì, il rientro del 100% dei passeggeri leisure coinvolti nello stop ai voli causato dalla crisi nel Golfo, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo dopo la pandemia.

Nelle aree interessate dalle tensioni si trovavano oltre 7.000 viaggiatori del Gruppo, tra clientela leisure, corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive. L’operazione straordinaria di rescue ha coinvolto tutte le aree del Gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company Cisalpina Tours International (Chi).

“Con l’ultimo rientro avvenuto ieri, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Una task force composta dal top management – si legge in una nota aziendale – ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svolte in pieno coordinamento con la Farnesina e in costante confronto con le principali associazioni di categoria”.

– Going ha coordinato il trasferimento dei propri clienti dalle aree interessate dalle tensioni geopolitiche e ha gestito il rimpatrio, su itinerari alternativi, anche di coloro che si trovavano in destinazioni sicure, ma avevano voli con transito negli Emirati Arabi. Parallelamente.

– Cisalpina si è attivata con i viaggiatori business coinvolti nelle cancellazioni e nelle riprogrammazioni dei voli, predisponendo percorsi alternativi e garantendo continuità operativa alle aziende clienti. Una parte dei business traveller ha richiesto il rientro immediato e Cti ha organizzato voli dedicati speciali per consentire il loro ritorno in tempi rapidi. Altri viaggiatori si trovano tuttora operativamente nell’area e una struttura di emergenza permanente rimane attiva per garantire assistenza e organizzare eventuali ulteriori operazioni, qualora venissero richieste.

– Bluvacanze Retail, oltre a supportare la propria rete di agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, ha fornito assistenza anche alle adv affiliate Blunet che si sono rivolte al Gruppo per la gestione delle criticità legate ai loro clienti. L’assistenza ai viaggiatori è stata garantita attraverso i tre servizi dedicati di Customer Care attivi h24: quello delle agenzie, di Going e di Cti. Il sistema ha operato su due livelli: supporto alle agenzie di viaggi (B2B) e assistenza diretta ai clienti finali (B2C).

«Le crisi geopolitiche – ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze – dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati. Le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato. Queste capacità si amplificano nelle organizzazioni di dimensioni maggiori, che possono contare su strutture, sistemi e relazioni istituzionali in grado di affrontare le difficoltà con maggiore efficacia».