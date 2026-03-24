Bluvacanze, convention “scomposta” in Finlandia con Giver

Non una semplice tappa formativa, ma un laboratorio strategico la “Convention Scomposta” di Bluvacanze Retail a Saariselkä, in Finlandia, insieme al partner Giver, trasformando l’appuntamento in un think tank dedicato alla ridefinizione dei confini operativi del network con un focus sul progetto delle agenzie di viaggio Elite.

Al centro del confronto, una questione strutturale: la capacità di cattura del valore da parte delle agenzie di viaggi resta confinata a un segmento ristretto. I dati di mercato delineano un quadro netto: su un volume complessivo del travel in Italia pari a circa 40 miliardi di euro, solo il 12% è intermediato dalle agenzie; la penetrazione della clientela nel punto vendita si attesta al 7%, concentrata nella fascia alto-spendente; mentre l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di prenotazione, oggi al 2%, è in rapida accelerazione.

In questo contesto, Bluvacanze ribadisce che la strategia Elite “non è un posizionamento teorico, ma un modello industriale operativo”, capace di generare valore con una struttura più snella e performante. «La visione strategica al 2030 invita a uscire dalla cosiddetta comfort zone, superando modelli operativi che generano attività senza reale crescita – commenta Claudio Busca, Direzione Retail del Gruppo Bluvacanze – Questo cambio di paradigma richiede capacità di lettura del mercato e disciplina nella gestione economica: offriamo strumenti adeguati ad attuarla, aiutiamo gli imprenditori a utilizzarli. Per il successo di tutti».

Ecco che la partnership con Giver – realtà storica del turismo organizzato, nata nel 1949 – si integra con la struttura industriale di Bluvacanze e con la forza distributiva del programma Blunet. «Ospitare a Saariselkä la convention delle agenzie Elite – aggiunge Giorgia Paciotta, responsabile commerciale Giver Viaggi – è stato un momento concreto di confronto tra prodotto e distribuzione. Per Giver è stata l’occasione per ribadire il valore che attribuiamo al ruolo delle agenzie di viaggio e alla fiducia che ogni giorno ripongono in noi, in un contesto in cui il prodotto su Saariselkä, introdotto nella stagione 2025/2026, si è rivelato un successo per il mercato. Un risultato che rafforza ulteriormente la collaborazione con Bluvacanze, partner chiave con cui condividiamo un approccio orientato alla qualità e alla creazione di valore».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluvacanze