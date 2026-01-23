Bluvacanze ora impiega la gamification

Ispirazione, intrattenimento e personalizzazione: i tre punti cardine messi a fuoco da Bluvacanze per guidare e aiutare nelle scelte di viaggio i tanti che navigano in rete alla ricerca di idee e novità in collaborazione con Digital Bros Game Academy.

Come? Proponendo di esplorare il tema del viaggio anche in chiave ludica con l’inserimento nella piattaforma web di elementi di gamification, ovvero dinamiche tipiche dei giochi, oggi uno degli strumenti più utilizzati nel marketing digitale per aumentare interazione e fidelizzazione.

L’inserimento del gioco – con punti, livelli, badge, sfide e premi – consente all’operatore di incentivare l’iscrizione alla piattaforma, la compilazione del profilo, la retention, tutte azioni chiave che coinvolgono il cliente, lo incuriosiscono spingendolo ad esplorare i contenuti e temi di viaggi proposti e contribuiscono alla decisione finale di acquisto.

Due sono le esperienze di gioco disponibili su Bluvacanze.it: “Ogni tuo desiderio è un ordine” e “Destinazione Vacanze2”. Quest’ultimo è stato realizzato in collaborazione con la Digital Bros Game Academy, nell’ambito di un progetto inserito nel piano di studi dell’accademia internazionale che forma sviluppatori di videogiochi, creando un ponte tra formazione, industria creativa e turismo digitale.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della user experience sulle piattaforme web ed e-commerce, sempre più orientate verso interazioni immersive e personalizzate. Gamification, realtà aumentata e virtuale, live commerce e video interattivi rappresentano oggi strumenti chiave per aumentare il coinvolgimento dei frequentatori e prolungare il tempo di relazione con il brand.

«Attraverso giochi, quiz e sfide che spingono a rimanere più a lungo, la gamification aumenta il tempo di permanenza. Oggi il nostro obiettivo è proprio questo, ma in prospettiva futura potremo affinare la strategia portando la gamification negli altri ambiti del marketing digitale, con finalità di fidelizzazione, raccolta dati, viralità e condivisione», commenta Marco Orlandi, digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bluvacanze