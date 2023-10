Bluvacanze porta il “buy now pay later” in agenzia

Importante novità per le agenzie di viaggi del Gruppo Bluvacanze che proseguono dunque la loro scalata nel digitale. Da settembre, le adv Bluvacanze e Vivere&Viaggiare possono offrire ai loro clienti il metodo “buy now pay later” di Scalapay.

Si tratta di una formula oggi di rapida diffusione in Europa, che permette di dilazionare il saldo della vacanza in tre rate e fino a un massimo di 3mila euro senza interessi né commissioni a coloro che scelgono un negozio di viaggi della rete di proprietà di Msc Crociere e a chi possiede l’applicazione Blu&cluB, lanciata nella scorsa primavera. Inoltre, offre ai retailer la non banale opportunità di incrementare il valore dello “scontrino” grazie a un’azione di upselling.

«L’evoluzione omnicanale del Gruppo Bluvacanze, come descritta in tutti i suoi aspetti, ci sta svelando una community di utenti interessantissima seppure sia appena cominciata e ancora siamo molto lontani da valori significativi per un’analisi critica – commenta Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer – Dobbiamo certamente attuare un fine tuning perché l’ingranaggio si muova fluidamente e vada a raggiungere l’obiettivo di una vendita redditizia. Sicuramente l’opzione di acquisto dilazionato a rate contribuirà ad ampliare la base di acquirenti».

Secondo alcune ricerche, in Italia il buy now pay later ammonta a 2,3 miliardi di euro nel 2022. Un dato in notevole impennata dai 700 milioni di euro dell’anno precedente. «Il nostro percorso ci ha visto pionieri del buy now pay later dedicato alla travel industry, la collaborazione con un grande player come il Gruppo Bluvacanze di Msc Crociere rafforza la nostra posizione di leadership», argomenta Matteo Ciccalè, partnerships director travel di Scalapay.