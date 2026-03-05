Bluvacanze, tra le new entry Mia Hezi al marketing

Mia Hezi lascia Aviareps dopo 14 anni, di cui dodici ai vertici, ed entra nel Gruppo Bluvacanze con un ruolo di peso: Head of Leisure Marketing, Partnerships & Events dell’area End Consumer.

A lei il compito di guidare le attività di marketing strategico orientate alla creazione di valore attraverso partnership industriali e iniziative di brand activation. “Il suo ruolo – spiega l’azienda in una nota – sarà centrale nello sviluppo di progetti di cross-selling tra le business unit del Gruppo, nella costruzione di eventi e iniziative con partner e nella generazione di funding da accordi di co-marketing”.

È lei stessa a darne notizia su LinkedIn, dicendosi «entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo» e confermando che manterrà il ruolo di presidente dell’associazione Visit Usa Italy.

Ma Mia Hezy non è l’unica new entry. Gruppo controllato da Msc e guidato dal ceo Domenico Pellegrino amplia con altre figure il team dedicato alla nuova area Leisure & End Consumer, divisione nata con l’obiettivo di comprendere e monetizzare la relazione con il consumatore finale attraverso modelli O2O (online-to-offline) e un ecosistema integrato tra retail fisico, digitale e partnership di settore.

Arriva infatti anche Marta Ferraro nella Corporate Digital Communication a riporto di Paola Baldacci. A lei – con esperienze in Rai News 24, Fanpage, Il Mattino e Il Messaggero – la gestione istituzionale dei social media, delle relazioni con la stampa digitale e dei progetti di comunicazione online.

Diego Parola assume invece il ruolo di Manager Direct & Online Sales con l’obiettivo di sviluppare le vendite dirette e dei prodotti veicolati attraverso i canali online leisure. Infine Bruno Sottini prende l’incarico di head of Aip Network Development per guidare lo sviluppo strategico della rete delle agenzie in partecipazione. La sua attività sarà focalizzata sullo scouting di agenzie indipendenti di alta qualità.

Le nuove figure si inseriscono in un’organizzazione già presidiata da Claudio Busca, Antimo Russo e Raffaele Caiazzo, che continuano a guidare rispettivamente le attività di governo del retail, la gestione della rete Aip e lo sviluppo dei network affiliati.

Foto dell’ufficio stampa del Gruppo Bluvacanze.