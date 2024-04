Boeing acquista 35,6 milioni di litri di eco-carburante Saf

Nonostante un necessario focus sulla sicurezza, Boeing non frena il suo percorso green e comunica l’acquisto di 35,8 milioni di litri di carburante sostenibile Saf, per sostenere le sue operazioni commerciali negli Stati Uniti nel 2024 riducendo le emissioni di anidride carbonica e lavorando per contribuire a far crescere l’offerta di tale carburante a livello globale.

Si tratta del più grande acquisto annuale di Saf dell’azienda, oltre il 60% in più rispetto all’acquisto del 2023, che supporterà il programma ecoDemonstrator di Boeing e i voli operativi commerciali negli Stati Uniti.

«Siamo focalizzati sulla sicurezza e sulla qualità dei nostri servizi, ma la sostenibilità continua a essere una priorità – ha dichiarato Ryan Faucett, vice presidente della sostenibilità ambientale di Boeing – Il carburante per aviazione sostenibile è essenziale per la decarbonizzazione dell’aviazione. Circa il 20% del nostro consumo di carburante è una miscela Saf, e continueremo ad aumentare anche in futuro l’utilizzo di questo carburante per incoraggiare la crescita dell’industria Saf. Stiamo anche lavorando per renderlo più disponibile e accessibile ai nostri clienti delle compagnie aeree commerciali attraverso collaborazioni, investimenti e progetti».

Il carburante sarà fornito da Epic Fuels, una società di signature aviation, da Neste, e da Avfuel. L’iniziativa di Boeing prevede anche l’acquisto delle riduzioni delle emissioni di CO2 associate a 5,4 milioni di galloni di miscela Saf attraverso un processo noto come book-and-claim possibile quando un’azienda compra certificati Saf per sostituire il carburante per jet convenzionale.

Invece di stipare il carburante in un serbatoio Boeing, i distributori lo consegneranno agli aeroporti vicini per l’uso da parte delle compagnie aeree e di altri vettori. Ciò consente a Boeing di acquistare certificati Saf compensando l’uso di carburante convenzionale negli aeroporti vicini da parte di altre compagnie.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Boeing