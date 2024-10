Boeing, alla ricerca della stabilità perduta

IL GIGANTE VACILLA O’Leary o meno, Boeing vacilla e rischia seriamente di perdere l’equilibrio. Secondo le tre maggiori agenzie di rating Usa – Fitch, Moody’s e S&P Global Ratings – proprio l’impatto dell’agitazione è comunque una forte incognita sulla stabilità finanziaria dell’azienda, già oberata da un debito monstre di 60 miliardi di dollari (54 miliardi di euro). S&P Global Ratings, peraltro, aveva già avvertito che il braccio di ferro tra vertici societari e sindacati – la base ha bocciato tramite referendum diverse offerte sull’aumento salariale – può incidere sul suo rating complessivo. E se l’annus horribilis si è abbattuto come una mannaia sul presente, la crisi arriva da lontano. Boeing, infatti, impiega 170.000 lavoratori, dopo averne licenziati 40.000 nel 2020 durante la fase acuta della pandemia. Non solo. Già dallo scorso decennio è un’azienda con un bilancio in rosso, oggetto di indagini pubbliche che hanno messo nel mirino la qualità delle produzioni, dopo i due disastri dei 737 Max, in Indonesia e in Etiopia nel 2018 e nel 2019, che hanno causato 346 morti. Inoltre, i ricavi sono diminuiti del 15% rispetto all’anno precedente e sia il business degli aerei commerciali che l’unità della difesa hanno perso denaro. DA DOVE RIPARTIRE? E Boeing da dove riparte per reagire? Innanzitutto dal suo cavallo di battaglia, il 737, che resta l’aereo commerciale più utilizzato nella storia, con oltre 10.000 velivoli costruiti e venduti alle compagnie di tutto il mondo. Poi dal suo fortino inespugnabile, lo stabilimento in North Carolina. Operativo dal 2011, conta 6.000 dipendenti e non ha mai interrotto la produzione: a causa della normativa sul lavoro degli Stati del Sud degli Usa e delle attività antisindacali delle amministrazioni locali non è sindacalizzato. Inoltre, Boeing è uno dei primi contraenti di appalti federali e, al pari di altre grandi imprese americane, gode di massicce agevolazioni fiscali.

CI PENSA KELLY Al resto dovrà pensare (anche) Robert “Kelly” Ortberg, 64 anni, ex ad del fornitore aerospaziale Rockwell Collins. Il manager è salito sul ponte di co- mando l’8 agosto dopo la resa di Dave Calhoun a marzo. Piena fiducia nel nuovo ceo, è stata l’investitura del presidente di Boeing, Steven Mollenkopf, ma ora è il momento dei fatti: «Ortberg è stato scelto dopo un processo di ricerca approfondito. Ha le giuste competenze e una grande esperienza». L’obiettivo del nuovo corso è uscire al più presto dalla crisi, rimettere in sesto le finanze e far tornare a “volare” un’azienda nell’occhio del ciclone. Alla fine del 2024, in fondo, mancano appena due mesi. E il 2025 non sarà un anno bisestile. È già qualcosa.