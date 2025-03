Boeing batte ancora Airbus: consegnati più aeromobili

La prima volta è un caso, la seconda una coincidenza, ma forse qualcosa di più: un’inversione di tendenza. Per il secondo mese consecutivo Boeing supera Airbus nelle consegne di aeromobili, con 44 spedizioni a febbraio, e a questo punto ci sono tutti i crismi della Resurrezione, anche a se a Pasqua manca ancora più di un mese.

Il costruttore europeo, infatti, ha consegnato 40 velivoli, 4 in meno del colosso spaziale americano, che nel febbraio 2024 aveva recapitato 27 aerei, con una crescita dunque di 17 unità. A trainare questo trend positivo é il B737 Max, a seguire le altre tipologie di velivoli in produzione. Un cambio di passo notevole, nonostante le consegne dei velivoli Boeing siano assoggettate alle verifiche di conformità da parte della Faa.

La convalescenza però non è finita: ci sono ancora diversi processi di certificazione su nuove versioni, tuttora in progress, con grossi ritardi, come il B737-7 ed il B737-10. Oltre al Boeing 777X. Grossi punti interrogativi che alimentano le lamentele dei clienti, costretti a rivedere i propri piani industriali già diverse volte. Il tutto si traduce per Boeing in minori entrate rispetto a quelle previste e maggiori spese correnti per i programmi e per le penali da pagare.

Sul lato ordini vince invece Airbus, 65, contro i 41 di Boeing nei primi due mesi del 2025. A febbraio sono stati 13. Airbus però accusa la mancanza di diverse tipologie di accessori per i velivoli che rallentano le consegne degli aerei e i tempi si allungano, perché i ritardi ci sono anche nell’attività di verifica da parte dei clienti.

In sostanza, comunque, sia Boeing e che Airbus sono fiduciosi per il futuro, sia sul lato consegne, che per gli ordini. Airbus vuole dare più aerei ai suoi clienti e considera febbraio un mese dove i ritmi sono ancora lenti. Le cadenze delle produzioni sono e devono essere standard in tutti i periodi dell’anno, perché meno aerei consegnati, alla fine, significano minori entrate, oltre a tutti i costi da sopportare.